Белый дом назвал переговоры Путина и Байдена "откровенными" и "полезными"

Состоявшиеся во вторник переговоры президентов России Владимира Путина и США Джозефа Байдена были "полезными". Такую оценку им дал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, уточнив, что в ходе встречи, прошедшей по защищенной видеосвязи, Байден "прямо и откровенно" поговорил с Путиным, ясно изложил свою позицию и различные пути движения вперед по проблемным вопросам.

О содержании переговоров Салливан рассказал на пресс-брифинге в Белом доме, который по случаю переговоров задержали более, чем на час. По всей вероятности потому, что после разговора с Путиным президент США сразу же созвонился с европейскими коллегами, проинформировав их о результатах. Байден намерен поговорить и с президентом Украины Владимиром Зеленским, но только в четверг.

Основной темой переговоров стала ситуация вокруг Украины, в частности - тех домыслов о якобы готовящемся "российском вторжении", которые вот уже несколько недель раскручивала западная пресса с подачи самого же Вашингтона.

Примечательно, что Салливан заявил о поддержке американцами нормандского формата и "минских соглашений", хотя украинские власти уже особо и не скрывают полного отсутствия интереса к выполнению своей части договоренностей. По словам чиновника, США хотели бы видеть движение в сторону "прекращения огня и мер по укреплению доверия". "Это было бы хорошо и позитивно", - сказал Салливан, добавив, что Байден намерен обсудить с Зеленским "дипломатические способы урегулирования конфликта".

Хотя, по словам самого же Салливана, США не считают, что Россия предпримет шаги против Украины, в противном случае Вашингтон готов нарастить поставки оружия и военной экипировки украинским силовикам, укрепить восточный фланг НАТО дополнительными военными возможностями, а также ввести пакет жестких антироссийских санкций. США также обсуждали с европейскими союзниками дальнейшую судьбу газопровода "Северный поток-2" в украинском контексте.

По словам Салливана, США готовы к диалогу по взаимным гарантиям безопасности с Россией, но пока подробностей на этот счет нет. При этом Байден на переговорах не давал никаких гарантий относительно дальнейшего нерасширения НАТО на Восток, а также не стал исключать возможность вступления Украины в альянс.

Ранее в Белом доме сообщили, что помимо Украины Путин и Байден "обсудили вопросы стратегической стабильности, отдельно идущую дискуссию по кибермошенничеству, а также совместную деятельность по региональным проблемам, таким как Иран".