Бывшие инженеры Tesla: видео с автопилотом - фейк и постановка

В 2016 году компания Tesla опубликовала видео, в котором демонстрировалась работа технологии Autopilot 2.0. Несколько инженеров проекта, работавших в то время над ним, рассказали на условиях анонимности газете The New York Times о том, что ролик - типичная реклама, в которой не всё является правдой.

Так, например, маршрут, по которому следовал автомобиль с включенной функцией автономного вождения, был спланирован: создана трёхмерная карта, по которой и двигалась Tesla. Несмотря на это, по свидетельству трёх человек, работавших над видео, машине не удалось избежать столкновений: она врезалась в придорожный барьер, после чего потребовался ремонт.

Кадры, разумеется, не вошли в финальную версию ролика, который до сих пор находится в общем доступе и служит инструментом популяризации технологий Tesla. Конечно, с тех пор прошло пять лет и "автопилот" работает лучше, но по-прежнему не может избегать аварийных ситуаций на 100%.

Инженеры критикуют Илона Маска, который решил отказаться от лидара, сделав основным органом зрения автомобиля камеры, сославшись на то, что люди обходятся глазами.

"Камеры - это не глаза! Пиксели - это не ганглионарные клетки сетчатки! Компьютер Full-Self Driving совсем не похож на кору головного мозга, отвечающего за зрительную составляющую!" - сказала на это Шайлер Каллен, бывший руководитель команды автономного вождения Samsung.

"Один из основных сенсоров беспилотного автомобиля - лидар. Он каждую секунду испускает миллионы безопасных для людей лазерных лучей, которые отражаются от объектов и возвращаются обратно. Получается лидарное облако - совокупность точек, которые создают трёхмерную картину окружающего мира. По отражённым сигналам лидара можно определить форму объектов и расстояние до них с точностью до сантиметра, - объясняют назначение лидара в "Яндексе", занимающегося созданием беспилотных технологий. - Лидар может определять точные очертания объектов на расстоянии в сотни метров - эту информацию не получить с камер и радаров. Ещё лидар "видит" в темноте, а благодаря алгоритмам фильтрации шумов автомобили могут уверенно ориентироваться в пространстве даже в сложных погодных условиях вроде снега или дождя.

Также лидар помогает беспилотному автомобилю понимать своё положение в пространстве - для этого система в реальном времени сравнивает трёхмерный скан окружения с загруженными в систему трёхмерными картами".

Амнон Шашуа, генеральный директор Mobileye, говорит, что конечная цель Tesla - построить бизнес, и это обстоятельство иногда заставляет игнорировать факты.

В The New York Times сообщили, что в течение нескольких недель ждали ответы на вопросы, касающиеся постановочного видео с работой автопилота, от Илона Маска и его представителей, но так и не получили их.