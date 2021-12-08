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08.12.2021 00:39
Рубрика: Общество

Директор Института океанологии РАН: "Академик Иоффе" освобожден, идет домой

Текст: Александр Емельяненков
Задержанное в Дании 1 ноября российское научно-исследовательское судно "Академик Иоффе" освобождено из-под ареста, снялось с якоря и направляется домой. Эту новость поздно вечером во вторник, 7 декабря, подтвердили "РГ" в Институте океанологии РАН со ссылкой на его директора Алексея Сокова.
Фото: Victor Morozov / rdfr.photosight.ru Фото: Victor Morozov / rdfr.photosight.ru
Фото: Victor Morozov / rdfr.photosight.ru

Ранее во вторник пришло сообщение из посольства России в Копенгагене, что Западный апелляционный суд Дании рассмотрел заявленные российской стороной ходатайства, представленные материалы и аргументы экспертов по международному морскому праву о незаконности ареста, наложенного на российское исследовательское судно. Суд внял этим доводам и снял арест, который продолжался 36 суток.

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"В ходе судебного заседания было подчеркнуто, что российское судно является государственным и находилось на пути к проведению океанографической научной экспедиции, что классифицируется как цель некоммерческого характера. В этой связи применение в его отношении ареста не допускается", - заявили по горячим следам в российском диппредставительстве.

Напомним, что иск с требованием наложить арест на это российское судно подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd. Такой юридический демарш был сделан в отчаянной попытке возместить убытки "в связи с предыдущей коммерческой деятельностью судна". Его канадская турфирма арендовала в 2018-2019 годах через посредника у Института океанологии имени Ширшова Российской академии наук.

Однако в самом институте, который не является собственником НИС "Академик Иоффе", а только наделен правами оперативного управления им, с самого начала считали арест судна незаконным и сделали все возможное для его вызволения. Как заявил Алексей Соков, "сделали качественно и быстро".

Возможно и так, если принять во внимание, что в 1994 году "Академик Иоффе" простоял под арестом на Фолклендских островах с 18 марта до 30 июня. Тогда причиной стал иск немецкой консалтинговой компании с требованием оплатить ремонт судна. Три с лишним месяца ушло на то, чтобы деньги, которых не было в бюджете Российской академии наук, стараниями вице-президента РАН Николая Лаверова смогли-таки найти.

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