Директор Института океанологии РАН: "Академик Иоффе" освобожден, идет домой

Задержанное в Дании 1 ноября российское научно-исследовательское судно "Академик Иоффе" освобождено из-под ареста, снялось с якоря и направляется домой. Эту новость поздно вечером во вторник, 7 декабря, подтвердили "РГ" в Институте океанологии РАН со ссылкой на его директора Алексея Сокова.

Ранее во вторник пришло сообщение из посольства России в Копенгагене, что Западный апелляционный суд Дании рассмотрел заявленные российской стороной ходатайства, представленные материалы и аргументы экспертов по международному морскому праву о незаконности ареста, наложенного на российское исследовательское судно. Суд внял этим доводам и снял арест, который продолжался 36 суток.

"В ходе судебного заседания было подчеркнуто, что российское судно является государственным и находилось на пути к проведению океанографической научной экспедиции, что классифицируется как цель некоммерческого характера. В этой связи применение в его отношении ареста не допускается", - заявили по горячим следам в российском диппредставительстве.

Напомним, что иск с требованием наложить арест на это российское судно подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd. Такой юридический демарш был сделан в отчаянной попытке возместить убытки "в связи с предыдущей коммерческой деятельностью судна". Его канадская турфирма арендовала в 2018-2019 годах через посредника у Института океанологии имени Ширшова Российской академии наук.

Однако в самом институте, который не является собственником НИС "Академик Иоффе", а только наделен правами оперативного управления им, с самого начала считали арест судна незаконным и сделали все возможное для его вызволения. Как заявил Алексей Соков, "сделали качественно и быстро".

Возможно и так, если принять во внимание, что в 1994 году "Академик Иоффе" простоял под арестом на Фолклендских островах с 18 марта до 30 июня. Тогда причиной стал иск немецкой консалтинговой компании с требованием оплатить ремонт судна. Три с лишним месяца ушло на то, чтобы деньги, которых не было в бюджете Российской академии наук, стараниями вице-президента РАН Николая Лаверова смогли-таки найти.