Эксперт рассказал, что будет с рынком жилья после подорожания ипотеки

Рост ипотечных ставок в России может увеличить число скидок от застройщиков, активизацию вторичного рынка жилья и сокращение доходности от сдачи квартир в аренду. Такое мнение высказал основатель IT-компании Realiste Алексей Гальцев.

Напомним, в начале этой недели Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки на 0,5 процентного пункта - до 9,3%, на вторичное жилье - на 0,2 процентного пункта, также до 9,3%.

"В этих условиях "первичка" будет активно дисконтироваться акциями от девелоперов. Стимуляция спроса будет происходить через субсидирование ипотеки, увеличение сроков оплаты, отсрочки и прямые скидки", - отмечает Гальцев, чьи слова приводит РИА Новости.

Эксперт указал на то, что в прошлой году в России наблюдался "резкий и неоправданный перекос" в сторону рынка новостроек. При этом, по словам Алексея Гальцева, в ближайшее время цены на вторичном рынке жилья будут незначительно, но стабильно обгонять "первичку". "Вторичное жилье будет наверстывать эту разницу, при том, что именно у него есть особая ценность для семей с детьми: там можно сразу жить", - подчеркнул он.

Сообщается, что в перспективе недвижимость продолжит дорожать, хоть и сбавив темп. Это связано с ростом инфляции в стране, удорожанием стройматериалов, рабочей силы и себестоимости стройки. От понимания "дешевле уже не будет" будет отталкиваться и уровень спроса, уточнил Гальцев. Также он добавил, что доходность сдачи в аренду жилья в условиях растущей инфляции и удорожания ипотеки будет снижаться.

Ранее столичное управление Росреестра сообщило, что в Москве на 22% вырос рынок вторичного жилья. С января по октябрь было зарегистрировало 136,8 тысячи переходов прав собственности.