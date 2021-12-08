На бывший завод Ford в России нашелся покупатель

Инвестор на площадку бывшего завода Ford во Всеволожске найден. Об этом губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года.

"Что касается, Ford, я немного приоткрою занавес, я думаю, что в ближайшее время мы узнаем собственника данной площадки, я пока не готов и не имею права, потому что у нас есть соответствующее соглашение, об этом говорить. Я просто знаю, что мы уже приступаем к стадии переоформления земельного участка на ту компанию, которая придёт работать на эти производственные мощности", - отметил он.

Ранее проходила информация, что этой площадкой интересуются китайские компании.

Завод Ford во Всеволожске Ленинградской области стал первым автомобильным предприятием иностранного бренда в России, где сборка автомобилей производилась по полному циклу. В Ленинградской области до июня 2019 года собирали модели Focus и Mondeo, а численность сотрудников на момент закрытия завода достигала тысячи человек.

Американская компания официально ушла из РФ в марте 2019 года.

В числе главных причин, спровоцировавших Ford на сворачивание бизнеса в нашей стране, называются просчеты в стратегии ведения бизнеса. В частности, как заявили опрошенные "РГ" эксперты, стратегия OneFord (принцип "одни модели Ford для всего мира вне зависимости от предпочтений"), которую с середины 2000-х годов начал внедрять новый управляющий, бывший топ-менеджер Boeing, оказалась провальной.