В 1908 году на Игры в Лондон, первые для России, приехали всего шесть наших спортсменов и трое вернулись с наградами. Среди них серебряный призер, борец-супертяжеловес Александр Петров.

Молодой практикующий доктор, он готовился к Олимпиаде чрезвычайно тщательно. Понимая роль питания для спортсмена, разработал свою диету и задолго до Игр строжил себя во всем. Вел сугубо праведный образ жизни. Летом перед поездкой в Лондон отказался даже от свежих огурцов. И все из-за лишней влаги, которая, как считал доктор, вредит подготовке...

Путь к Олимпу

Схватка борцов-супертяжеловесов (свыше 93 кг) англичанина Фредерика Хемфриса и русского Александра Петрова на олимпийском помосте была одной из самых интригующих. Хемфрис быстро ощутил мощь русского и всеми увертками уклонялся от боя. Пока были силы, он "бегал" почти 20 минут. А потом сник. И Петров легко победил.

Следующий бой - с сильным венгром Гуго Пайпером. На 15-й минуте противник был сломлен эффектным приемом. Петров счастлив: значит, недаром до мелочей изучал приемы и правила французской борьбы.

В финале за звание олимпийского чемпиона его ждал главный соперник, венгр Рихард Вейс, обладавший внушительным преимуществом - он был значительно мощнее и гораздо тяжелее Петрова.

Но, прежде чем перейти к финальной схватке, представим нашего соотечественника на первых для россиян Олимпийских играх.

Александр Петрович Петров (1876-1941).

Вся жизнь - борьба

Александр Петров родился в 1876 году. Имя получил в честь деда - почетного гражданина Ельца, построившего там Вознесенский собор, поныне символ и украшение города. Вся родня - из купеческого знатного сословия. Неудивительно, что юноша получил хорошее образование: окончил Вторую московскую гимназию, поступил на естественно-научное отделение Московского университета. На пятом курсе студента Петрова наградили золотой медалью за исследование "Об изменении нервных клеток при употреблении алкоголя и сивушных масел". Впрочем, извечная российская проблема совершенно не касалась жизни молодого исследователя.

Саша не пил. Совсем. Занимался коньками, плаванием, фехтованием, лыжами, греблей, танцами, гимнастикой, легкой атлетикой, а посему имел к горячительному напитку чисто научный интерес. Сокурсники пытались склонить его к застолью и часто подшучивали. Однажды подарили картину, в центре которой выпивоха пирует за роскошным столом. Внизу надпись: "Отдалился от мира".

Александр посмеялся, но сломить его волю было невозможно.

После университета он поступил в Военно-медицинскую академию в Петербурге, где будет отмечен "первым с занесением имени на мраморную доску и премией". После успешной стажировки в Гейдельбергском университете, старейшем в Германии, молодой доктор начал успешную медицинскую карьеру.

В 1901 году - младший врач 7-го запасного пехотного полка. С 1902 года - ассистент кафедры нормальной анатомии Военно-медицинской академии. В 1905 году - прозектор на кафедре судебной медицины и токсикологии.

А параллельно с напряженной работой - упорные тренировки. В автобиографии писал: "Имею призы за гимнастику, плавание, коньки, лыжи, легкую атлетику, фехтование, борьбу, велосипед и другие виды". Записался в английский гребной клуб на Крестовском острове...

А еще из него мог получиться отличный боксер. Но Александр отказался от этого вида спорта навсегда. На тренировке его спарринг-партнер то ли устал, то ли расслабился... Мощный нокаутирующий удар Петрова - и челюсть у партнера выбита. Хруст, раздирающий душу стон. Доктор Петров сбросил боксерские перчатки, умелым движением вправил челюсть. Две недели травмированный человек не мог жевать. Александр чувствовал себя виновником несчастья и посчитал, что больше не вправе выходить на боксерский ринг...

Так он стал борцом.

В 1906 году Александр Петров занял второе место на Всероссийском чемпионате любителей французской борьбы. В 1907 году победил знаменитого голландца Маринуса ван Риля, гастролировавшего в Петербурге. Соперник был любимцем публики, очень гордился своим торсом, "сотканным из мышц". Голландцем восторгался поэт Александр Блок, а певец Леонид Утёсов, в юности участвовавший в чемпионате Одессы по борьбе, даже избрал для себя на какое-то время псевдоним Ван Риль.

Голландец самоуверенно заявил, что нашим борцам не под силу бороться с европейцами: "Слабоваты эти русские". Петрова, хорошо знавшего немецкий, оценка ван Риля лишь подзадорила. Наш богатырь не только успешно защищался, но и "придавил иностранца к ковру". Тогда-то Петрова метко окрестили елецким Поддубным.

Его природные данные, вес и рост были идеальны для борца. Добавим доскональное знание приемов в сочетании с силой и умом. Все это предопределило его поездку на первые для России Олимпийские игры в 1908 году.

И довело до решающей финальной схватки.

Диплом серебряного призера Олимпийских игр 1908 года.

Скандальный финал

В день финала тяжеловесов, как отмечал член российской команды Григорий Дёмин, в Лондоне стояла смертельная жара, воздух казался раскаленным. Да и поединок на этот раз был не из легких, длился аж 50 минут. Русский боролся активно, сделал несколько попыток бросить в партер могучего Вейса. Но по результатам двух финальных схваток (они завершились вничью) судьи отдали победу спортсмену из Австро-Венгрии.

Проанализировав поединок по минутам, Петров отчетливо понял, что его откровенно засудили. Тем более что в судейской коллегии не было ни одного представителя России. Поведение арбитров жестко прокомментировал по горячим следам граф Григорий Иванович Рибопьер, член МОК для России, направивший письмо президенту Международного Олимпийского комитета Пьеру де Кубертену:

"Перед поездкой своих борцов я был уверен, что они хорошо себя проявят. Теперь, когда все позади, можно сказать со всей серьезностью: каждый из них мог бы занять первое место в своей категории! Но что произошло?

1) Замотин упал в результате удара по ноге, который остался незамеченным судьей. Имея одно поражение, он был дисквалифицирован.

2) Дёмин победил своего противника. Был поднят флаг в знак его победы. Публика аплодирует. Дёмин идет переодеваться, а когда возвращается, видит флаг противника. Он спрашивает: почему? Ему отвечают, что его противник пожаловался, будто бы Дёмин его укусил. Дёмина дисквалифицировали.

3) Орлов поборол нескольких противников, однако ему выставляли неверные оценки, и он не стал победителем. (Николай Орлов стал серебряным призером в легчайшем весе. - Авт.).

4) Петров не только поборол нескольких противников, но и продемонстрировал свое превосходство в физической силе и ловкости. После чего ему не дали победы и заявили: "Ваш противник получил 1-й приз потому, что у него больше мускулатура и рост!" Вот это перл! В течение 30 лет я держу лошадей и участвую в бегах круглый год. Никогда не оспаривал решение судей. Не собираюсь делать это и сейчас. Но как спортсмен имею полное право заявить, что жюри, обслуживавшее соревнования по борьбе в Лондоне, было плохо составлено. Все четверо русских, каждый в своей категории, были лучшими. Но так как Россия не была представлена в жюри, они потерпели поражение, несмотря на явное превосходство во всем! Я говорю - явное превосходство потому, что господин Петров, например, - он военный врач, - равен лучшему профессиональному борцу Франции и неоднократно побеждал в Петербурге знаменитого японца А. Оно".

Результат финала был, конечно, оставлен в силе. Уроженец города Ельца Александр Петров, так мечтавший о золоте, получил серебряную медаль из рук королевы Александры. А мы спустя 113 лет невольно вспоминаем последние Игры в Токио, когда так же откровенно засудили и оставили без золотой медали российскую гимнастку Дину Аверину...

Мемориальная доска в память об Александре Петрове на елецком стадионе "Труд".

Жизнь после Игр

Александр Петров поднялся на пьедестал в 32 года. Судьи сломали его олимпийскую карьеру, но не судьбу. Сколько же всего произошло в его жизни после Лондона! С 1909 по 1915 год он вел курс лечебной гимнастики в Психоневрологическом институте, созданном В.М. Бехтеревым. Работал в Гимнастическом институте, где читал курс анатомии будущим учителям-физрукам. В 39 лет получил свидетельство Шуваловской школы плавания Российского общества спасания на водах. Доктор хорошо нырял, прыгал в воду и, что немаловажно для спасения утопающих, научился плавать в одежде и с камнем....

В 1917 году Петров сделал выбор, поддержав Октябрьскую революцию. Обучал красноармейцев основам борьбы и приемам джиу-джитсу. Трудился в Ортопедическом институте, где разработал программы физического воспитания для школьников и слушателей Ленинградской военно-медицинской академии. Преподавал в Институте физической культуры имени П.Ф. Лесгафта. В Педагогическом институте имени А.И. Герцена вел занятия и параллельно кружок "гимнастических танцев". Неожиданно оказался преподавателем в Институте сценического искусства, созданном Всеволодом Мейерхольдом: тот выбрал Петрова, оценив его гимнастическую систему. А по основной специальности стал в 1924 году ведущим экспертом-биологом в городском бюро судебно-медицинской экспертизы...

И еще в 1928 году, в возрасте 52 лет, выступал на конькобежных соревнованиях для ветеранов спорта...

Увы, прогрессирующий диабет при огромном весе борца убивал сосуды. Как врач, он все понимал. В 1938 году болезнь обострилось, и, чтобы сохранить жизнь, Александр Петрович согласился на ампутацию правой ноги. Для него, деятельного и неутомимого, это стало приговором. В феврале 1941 года доктор покинул этот мир. Во время ленинградской блокады вдова была вынуждена обменять спортивные награды мужа на еду...

В 2018 году власти Ельца установили мемориальную доску в память об Александре Петрове на стадионе "Труд". А директору елецкого Института физической культуры Артему Шахову удалось отыскать в Северной столице могилу замечательного спортсмена.

- Необходимо установить на ней новое надгробие, - убежден Шахов. - А в елецком Петровском парке хорошо бы поставить памятник первому российскому олимпийцу-призеру. Ведь парк назван в честь его деда Александра Александровича Петрова, этот парк создавшего...