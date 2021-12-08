Россияне объяснили, зачем меняют имена и фамилии

В России 18 процентов жителей готовы сменить фамилию (не в браке) или взять себе другое имя. К такому выводу пришли аналитики агентства Zoom Market в ходе телефонного опроса 2200 граждан, проживающих в разных регионах страны. Собственные имя и фамилия полностью устраивают 72 процента опрошенных.

Среди тех, кто высказался за изменения своих данных, 19 процентов признались, что хотят себе другое имя. Главная причина - сложность имени, на это пожаловались 57 процентов респондентов, а вот 12 процентов наоборот сообщили, что их имя настолько простое, что они хотят его изменить. Еще 31 процент участников опроса рассказали, что им не нравится их имя из-за того, что оно сильно распространено.

Среди россиян, готовых изменить свои данные, 81 процент планирует поменять фамилию. Здесь тоже главная причина - сложность в произношении, об этом рассказали 63 процент респондентов. Еще 18 процентов хотят другую фамилию из-за национальности. Причем, одних действующая фамилия не устраивает из-за того, что она слишком явно указывает на национальную принадлежность, а других - потому что их фамилия не отражает это.

На неблагозвучные фамилии пожаловались 11 процентов респондентов, еще 8 процентов сказали, что фамилия звучит, может, и хорошо, но указывает на прямые ассоциации с профессиями, птицами, животными.

Больше всего желающих сменить фамилию или имя оказалось в Москве, на втором месте - Казань, далее следуют Симферополь, Санкт-Петербург и Уфа.

То, что рейтинг возглавляют крупные города, неудивительно. Ежегодно органы ЗАГСов публикуют данные о необычных именах, которые родители дают своим детям. Так, в Петербурге подрастают мальчики, которых зовут Волямир, Ермил, Север, Элемир. А еще в Северной столице растут девочки Искра, Милолика, Олимпия, Таша, Цветана. Кроме того, в мегаполисах чисто статистически может оказаться больше носителей необычных фамилий, которые доставляют их владельцу дискомфорт.

В десятке городов, где живут больше всего желающих поменять фамилию или имя, также оказались Краснодар, Самара, Воронеж, Волгоград, Саратов. Далее следуют Иваново, Нижний Новгород, Брянск, Омск, Ростов-на-Дону, Пермь, Красноярск, Екатеринбург, Саранск, Челябинск, Махачкала и Новосибирск.

Примечательно, что в списке городов, где живет больше всех желающих сменить имя или фамилию, не оказалось ни одного региона Дальнего Востока и Арктики.