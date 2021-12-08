Горсовет Евпатории досрочно прекратил полномочия главы муниципалитета

Городской совет Евпатории досрочно прекратил полномочия главы городского округа и председателя совета Олеси Харитоненко. Соответствующее решение принято большинством голосов на внеочередной сессии горсовета.

В свою очередь спикер Госсовета РК и секретарь крымского регионального отделения "Единой России" Владимир Константинов сообщил, что поскольку в отношении Харитоненко возбуждено уголовное дело, ее членство в партии приостановлено до решения суда.

- Такой порядок, - пояснил он.

Ранее Евпаторийский городской суд, удовлетворив ходатайство Следственного комитета, отстранил Харитоненко от должности главы муниципального образования Евпатория из-за расследованием в отношении нее уголовного дела о коррупционном преступлении. В начале октября правоохранители заподозрили чиновницу в злоупотреблении должностными полномочиями при переводе муниципальных земель из категории рекреационных в предназначенные для многоэтажного строительства.

Ранее СК возбудил дело в отношении заместителя начальника отдела Госкомрегистра республики, незаконно зарегистрировавшего на агрофирму право собственности на земельный участок площадью более 775 тысяч квадратных метров в Евпатории. По данным депутата Евпаторийского горсовета Оксаны Тараниной, кадастровая стоимость оформленного в частную собственность участка - более 7,1 миллиарда рублей. При этом обязательной правовой экспертизы при оформлении земли не было, а руководство города по каким-то причинам не пыталось вернуть землю в муниципальную собственность. Землю, напротив, разделили на 27 участков для среднеэтажной жилой застройки и строительства торгово-развлекательных центров.