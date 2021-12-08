Суд перенес слушание дела о дисквалификации главы Геленджика

На Кубани краевой суд перенес на 15 декабря рассмотрение дела о дисквалификации мэра Геленджика. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Слушание дела было назначено на сегодня на 11.00, однако заседание суда перенесено на 15 декабря ввиду предоставления прокуратурой Геленджика возражения. "Суд посчитал необходимым ознакомить участников процесса с возражениями прокурора", - пояснили в объединенной пресс-службе судов. - Какое именно возражение предоставила прокуратура, не уточняется.

Мэр Геленджика Алексей Богодистов также прокомментировал ситуацию. Он заявил, что интересовался судебной практикой и выяснил, что "за последние 10 лет подобных решений (о дисквалификации) в отношении глав российских городов органы суда не выносили".

Напомним, в конце октября главу города привлекли к административной ответственности за неисполнение требований прокурора. Городской суд дисквалифицировал мэра, но тот обжаловал решение в вышестоящей инстанции.

Если решение о дисквалификации Богодистова крайсуд оставит в силе, то чиновник потеряет право участвовать в совещаниях, ставить подпись на документах как официальное лицо и принимать какие-либо решения в статусе главы администрации.