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08.12.2021 16:08
Рубрика: Происшествия

В Крыму осудили виновника ДТП, в котором погибли трое полицейских

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю
Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю

Кировский районный суд Республики Крым вынес приговор 35-летнему местному жителю, по чьей вине 2 февраля 2021 года на автодороге Кировское - Приветное произошло крупное ДТП, в котором погибли трое полицейских конвойной службы МВД по Республике Крым. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по Республике Крым.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
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Виновник ДТП признан виновным по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть более двух лиц).

Вечером 2 февраля автомобиль Skoda Fabia обгонял попутно ехавшего 62-летнего велосипедиста, но столкнувшись с ним, выехал на встречную полосу и врезался в машину конвойной службы ОМВД по Кировскому району. При лобовом столкновении трое полицейских погибли на месте. Четвертый сотрудник полиции, сбитый велосипедист, подследственный и водитель Skoda получили травмы и были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

На месте происшествия работала специально созданная группа опытных следователей и криминалистов во главе с руководителем ГСУ СКР Владимиром Терентьевым. Во время следствия проведено более 15 различных сложных экспертиз. Место ДТП несколько раз тщательно осматривали с применением криминалистической техники.

- Согласно заключению экспертов, рулевое управление и рабочая тормозная система автомобиля в момент происшествия были в работоспособном состоянии, - рассказали подробности в пресс-службе ГСУ. - Водитель Skoda технически мог предотвратить наезд на велосипедиста, соблюдая боковой интервал или же экстренно затормозив.

Суд с учетом собранных следствием доказательств назначил виновному наказание в виде шести лет в колонии-поселении. Еще на три года он лишен водительских прав. Приговор может быть обжалован в предусмотренные законом сроки.

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