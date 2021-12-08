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08.12.2021 20:25
Рубрика: Экономика

Решетников рассказал об угрозах финансовой изоляции

Текст: Евгения Думанская

Россия следит за угрозами финансовой изоляции и готова к разным сценариям, рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Он сообщил, что в правительстве создана рабочая группа по этим вопросам, а также плотную работу ведет Минфин.

Россия внимательно относится к угрозам финансовой изоляции и готова к различным сценариям развития событий, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"В то же время вы знаете, что все эти слова звучат не первый раз, не второй и не третий, поэтому понимание, что делать в той или иной ситуации, у нас есть", - сказал министр.

Фото: iStock
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Россия, по его словам, надеется на благоразумие стран, которые не будут принимать подобные решения под воздействием эмоций. Как добавил министр, развитие российской экономики показывает, что она "существенно прочнее, чем некоторым кажется или хотелось бы верить".

Американские СМИ ранее сообщили, сто США якобы рассматривают возможность введения новых санкций в отношении России, которые могут предусматривать отключение страны от SWIFT - международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей.

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