В Австралии заявили об открытии подварианта штамма "омикрон"

Австралийские ученые нашли у "омикрон"-штамма коронавируса две родственные линии. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на министра здравоохранения штата Квинсленд Ивет Д'Ат.

По ее словам, новый подвариант незначительно отличается от основного штамма. Его выявили у человека, прилетевшего в страну из ЮАР.

Инфекционист Австралийского национального университета Питер Колиньон, в свою очередь, отметил, что открытия не произошло, а различия в результатах генетического анализа можно объяснить разными техническими подходами.

Новый штамм коронавируса был выявлен в Южной Африке. ВОЗ квалифицировала его как "вызывающий беспокойство" и дала ему название "омикрон". Специалисты предполагают, что новый вариант вируса не только серьезно мутировал, но и легче передается от человека человеку, чем штамм "дельта.

По последним данным, "омикрон" выявлен уже в 57 странах.