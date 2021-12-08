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08.12.2021 11:35
Рубрика: В мире

В Австралии заявили об открытии подварианта штамма "омикрон"

Текст: Матвей Линник
Чессингтон. Фото: REUTERS/Peter Nicholls Чессингтон. Фото: REUTERS/Peter Nicholls
Чессингтон. Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Австралийские ученые нашли у "омикрон"-штамма коронавируса две родственные линии. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на министра здравоохранения штата Квинсленд Ивет Д'Ат.

Фото: iStock
Ученые опубликовали первую фотографию штамма "омикрон"

По ее словам, новый подвариант незначительно отличается от основного штамма. Его выявили у человека, прилетевшего в страну из ЮАР.

Инфекционист Австралийского национального университета Питер Колиньон, в свою очередь, отметил, что открытия не произошло, а различия в результатах генетического анализа можно объяснить разными техническими подходами.

Новый штамм коронавируса был выявлен в Южной Африке. ВОЗ квалифицировала его как "вызывающий беспокойство" и дала ему название "омикрон". Специалисты предполагают, что новый вариант вируса не только серьезно мутировал, но и легче передается от человека человеку, чем штамм "дельта.

По последним данным, "омикрон" выявлен уже в 57 странах.

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