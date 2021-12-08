В Минске прокомментировали ситуацию с выборами в состав Совбеза ООН

Процесс выдвижения Беларуси в состав непостоянных членов СБ ООН может быть торпедирован в результате позиции ряда западных стран, допускает официальный представитель МИД республики Анатолий Глаз.

Комментируя в среду по просьбе журналистов данную процедуру, он напомнил, что Минск уже четырнадцать лет является единственным кандидатом от Восточноевропейской региональной группы в состав непостоянных членов Совета безопасности ООН на 2024-2025 годы. Сами выборы, уточнил он, должны состояться в 2023 году.

По сложившейся практике, пояснил дипломат, "члены нашей группы, как правило, не выставляют параллельно свои конкурентные кандидатуры при заблаговременном выдвижении других. Поэтому заявки расписаны уже до 2051 года". В этой связи, по его словам, МИД в плановом порядке ведет работу в соответствии со стратегией выборной кампании. А в случае избрания, заверили во внешнеполитическом ведомстве, "Беларусь будет продвигать в СБ ООН в качестве основного приоритета идею о запуске широкого международного диалога для восстановления доверия и укрепления безопасности".

При этом в Минске, констатировали в МИД, конечно, знают, что в нынешней ситуации специально, чтобы сорвать ход выборной кампании, странами Запада может быть выдвинут кандидат-спойлер. "В этом случае, естественно, ни о каком самостоятельном решении этого кандидата выдвинуться в состав СБ ООН, тем более в столь сжатые сроки, не может идти и речи. Это будет такая марионеточная кандидатура в пику Беларуси, которая будет опираться на мощную поддержку западных стран в своей кампании. Для большинства государств-членов ООН такой расклад будет очевиден, ибо будет создан явно политизированный прецедент", - резюмировал Анатолий Глаз.