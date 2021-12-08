В России предложили внедрить автоматические штрафы пешеходам с помощью видеокамер

Автор проекта 20idei.ru приводит статистику ГИБДД: 65 процентов пешеходов попадают в фатальные ДТП не по вине водителя. Если наглядно, то из 4368 пешеходов, погибших в ДТП в 2020 году, 2840 отправились в мир иной по собственной глупости или неосторожности. В том числе, переходя дорогу на красный свет, или в неположенном месте, или просто используя проезжую часть как тротуар. При этом они забывают, что тонну (или больше) железа нельзя остановить мгновенно, особенно на скользкой дороге: тормозной путь автомобиля, двигающегося со скоростью 60 км/ч, превышает 30 метров. А человек в темной одежде ночью становится заметным для водителя лишь за 20 метров до сближения.

Нарушение ПДД со стороны пешеходов де-юре наказуемо в зависимости от исхода происшествия. Это штраф от 500 рублей до 1500 рублей, а в случаях создания ДТП с тяжкими последствиями пешеходу может грозить тюремный срок до семи лет плюс возмещение материального и морального вреда пострадавшим.

Но, несмотря на возможные санкции, пешеходы продолжают рисковать своей жизнью и жизнью других участников дорожного движения, выходя на дорогу в неположенных местах. Одной из причин такой халатности, считает Дмитрий Давыдов, является отсутствие должного контроля. И пока единственным способом привлечь нарушителя к ответственности является оформление штрафа инспектором дорожной полиции.

При этом изменить ситуацию с травматизмом и гибелью пешеходов не просто необходимо, но и возможно, уверен активист. За последние пять лет в стране появились сотни тысяч новых камер наблюдения за общественным порядком, в том числе и камеры с системой распознавания лиц. И систему видеонаблюдения реально использовать для борьбы с нарушениями ПДД со стороны пешеходов. Например, в Китае с их помощью проблему удалось минимизировать.

Так, в городе Шэньчжень тот, кто попал на камеру при неправильном пересечении дороги, сразу же получает смс со штрафом на мобильный телефон. Информация о безответственном пешеходе публикуется на специальном сайте. Таким способом власти пытаются пристыдить нарушителя перед общественностью. В городе Цзинань фотография и имя нарушителя также обнародуется, а полиция предлагает ему выбрать один из трех видов наказания: штраф, получасовой курс по ПДД или помощь полицейскому в регулировке движения в течение 20 минут. После внедрения системы распознавания лиц, направленной на пешеходов, количество нарушителей в Цзинане сократилось с 200 до 20 случаев в день только на одном перекрестке.

Дмитрий Давыдов предлагает внедрить автоматические штрафы пешеходам с помощью видеокамер с функцией распознавания лиц. "Такие камеры, в первую очередь, необходимо установить на оживленных перекрестках, и в тех местах, где зарегистрированы наиболее частые правонарушения со стороны пешеходов", - рекомендует активист. За первое нарушение, если оно не создало помех движению транспорта, нарушителю следует предложить выбор: онлайн-курс по ПДД или штраф. А за любые повторные проступки автоматически выписывать штраф.

С технологической точки зрения страна готова к такому шагу, ведь РФ входит в тройку мировых лидеров по количеству установленных видеокамер (после Китая и США). А массовое использование камер по автоматической регистрации нарушений ПДД со стороны водителей приносит свои плоды: аварийность в зонах видеонаблюдения снижается. Когда видеокамеры нового поколения будут задействованы в борьбе с нарушениями со стороны пешеходов, для последних появится сдерживающий фактор, и привычка переходить дорогу где угодно будет сходить на нет, считает Дмитрий Давыдов.

Автомобильные и ИТ-эксперты поддержали предложения предпринимателя. "Благодаря развитым современным алгоритмам распознавания лиц можно с точностью до 99 % идентифицировать человека по его лицу, при этом игнорируя очки, головные уборы, бороду, усы и даже медицинские маски, если не закрыт нос, - соглашается с идеей руководитель Liquid Studio Accenture в России Арсений Кондратьев, - поэтому использовать технологию для вычисления нарушителей, будь то водители или пешеходы, не составит труда. Базой данных для такой идентификации может служить комбинация информации из УФМС, биометрия банков".

"Рентабельность такого решения относительно мала. На то, чтобы такая система окупилась, потребуется несколько лет. Однако жизнь людей и снижение аварийности кратно перекрывают экономические затраты", - таково мнение эксперта по системам видеонаблюдения и видеоаналитики компании DSSL Михаила Шарубина.

- Полиция активно пользуется системой распознаванием лиц при резонансных правонарушениях или при расследовании преступлений, - говорит автомобильный эксперт Владимир Баршев. - В целом, конечно, использование камер с функцией распознавания лиц против пешеходов-нарушителей идея хорошая. И рано или поздно к этому все и придет. Но для продвижения такого способа наведения порядка требуются не только финансы, но и жесткие указания сверху".

Понимает это и автор 20idei.ru, и надеется, что власти страны прислушаются к его предложениям, которые со временем позволят сократить смертность и травматизм на дорогах. А штрафы, собранные с "безлошадных" нарушителей ПДД, могут пойти на улучшение улично-дорожной инфраструктуры или региональные дорожные фонды.

Кстати, о нетривиальных способах пополнения федерального и региональных бюджетов. На страницах портала "20 идей для развития России" некоторое время назад Дмитрий Давыдов уже высказывал идею официальной продажи "красивых" автомобильных номеров. И вот законопроект на эту тему внесен на рассмотрение, и при благоприятном исходе процесс может стартовать уже в 2022 году. Ожидается, что граждане смогут покупать номера на аукционе через портал Госуслуг. Доход от реализации таких номеров пойдет в казну.

Однако особую ценность и, соответственно, больший потенциальный доход, считает активист, принесут "очень престижные" номера, не ограниченные стандартным количеством букв и цифр. Например, 7А или 007. Стартовая цена таких номеров должна зависеть от количества цифр или букв: чем их меньше, тем дороже. Кстати, в ОАЭ на "очень престижных" номерах правительственный регулятор зарабатывает десятки миллионов долларов за один аукцион. Например, 1 мая 2021 года номер "AA9" был продан в Дубае за 10,35 миллиона долларов. Поэтому Дмитрий Давыдов предлагает узаконить продажу и регистрацию транспортных средств с меньшим количеством знаков в номере. Это не повлечет дополнительных расходов, зато позволит привлечь многомиллиардные суммы в государственный бюджет, которые могут быть направлены на развитие инфраструктуры и социальные проекты.

"Продажа суперэлитных номеров потребует много времени, - уверен эксперт Владимир Баршев. - Хотя, безусловно, такой подход очень выгоден для регионов. Ведь деньги с продажи номеров должны получать именно региональные бюджеты".

Дмитрий Давыдов надеется, что руководство страны прислушается к его предложениям и поспособствует их внедрению.