Volkswagen показал новый Amarok, созданный на базе Ford Ranger

Подразделение коммерческих автомобилей Volkswagen опубликовало новые тизеры третьего поколения пикапа Amarok, заявив, что модель выйдет на рынок в 2022 году и, как оказалось, будет производиться не только в Южной Африке.

Для начала напомним, что третий Amarok является ближайшим родственником нового, только что представленного Ford Ranger. За инжиниринг моделей отвечает именно Ford, поэтому "немец" получит похожие силовые агрегаты, что и заокеанский собрат.

Новые тизеры, рассказали в Volkswagen Commercia Vehicles, показывают, на что способен новый Amarok: но первой картинке пикап преодолевает небольшой брод на песчаном пляже, судя по всему, действие происходит непосредственно в Африке. На втором изображении виден салон пикапа с цифровой приборкой, вертикальным дисплеем мультимедиа, компактным селектором трансмиссии и блоком управления климатом с физическими клавишами.

Также в компании отметили, что новый Amarok получил новые системы помощи водителю и "произведёт впечатление на владельца своими возможностями подключения".

Производить новый Volkswagen Amarok будут, как известно, на фордовском заводе в Южной Африке, в городе Сильвертон. Также выпуск модели наладят в аргентинском Пачеко.

В Volkswagen Commercia Vehicles делают ставку, прежде всего, на регионы, в которых пикапы являются не просто автомобилями, а инструментом для выполнения сложных задач по доставке продуктов и лекарств, передвижения по сложному рельефу местности: Африка и Австралия. В Европе Amarok тоже появится, но случится это только ближе к концу 2022 года.