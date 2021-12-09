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09.12.2021 12:02
Рубрика: Легковые авто

BMW подсветит огромные "ноздри" своих моделей

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба BMW. Фото: Пресс-служба BMW.
Фото: Пресс-служба BMW.

В рамках презентации концепта BMW XM - электрического суперкроссовера, который отправится в серийное производство в начале 2023 года, - Фрэнк ван Меел, босс подразделения BMW M, рассказал в беседе c Driveng несколько подробностей о дизайне будущих моделей марки.

Фото: Пресс-служба BMW
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Особенностью BMW XM стала оптика: узкие алмазоподобные дневные ходовые огни и фары уровнем ниже, скрытые за затемнённой стеклянной панелью. Также кроссовер получил решётку радиатора с подсветкой. По словам представителя BMW M, эти элементы будут сохранены на серийной машине, так как они являются "определяющими для нового понятия роскоши не только для M-моделей, но и для марки в целом".

"Мы определённо увидим в будущем всё больше и больше моделей с подсвеченной решёткой", - добавил Фрэнк ван Меел.

Слова ван Меела подтверждают фотографии, опубликованные сертификационным органом КНР, на которых запечатлён электрический BMW i3 с решёткой радиатора с подсветкой. С номенклатурой наименования новинки предстоит разобраться: напомним, что у BMW уже есть модель i3 - это электрический хэтчбек.

Фото: www.autohome.com.cn
#BMW