Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
09.12.2021 16:01
Рубрика: Легковые авто

Ford прекратил прием заказов на конкурента Tesla из-за высокого спроса

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Ford. Фото: Пресс-служба Ford.
Фото: Пресс-служба Ford.

Компания Ford не справляется с количеством поступающих заявок на покупку электрического пикапа F-150 Lightning. Автомобиль забронировали 200 000 человек.

Фото: Скриншот с youtube.com
Бывшие инженеры Tesla: видео с автопилотом - фейк и постановка

Автопроизводитель явно не ожидал такой популярности своей новинки, если планировал годовой объём производства на первых порах около 15 тысяч машин, в 2023 году этот показатель хотели увеличить до 55 тысяч, а в 2024 выйти на 80 тысяч. Несложно посчитать, что за три года Ford хотел выпустить 150 000 электропикапов.

Теперь же компании предстоит поднапрячься, чтобы решить проблему высокого спроса. Уже разработан план мероприятий, который позволит увеличить производство на второй год выпуска до 80 тысяч, пишет Carscoops со ссылкой представителя отдела коммуникаций с общественностью Ford Доун Маккензи.

В настоящее время бронирование машины закрыто. Для брони от клиента требовалось внести депозит в размере всего лишь ста долларов. Получается, что компания привлекла уже 20 000 000 долларов.

Ford F-150 Lightning дебютировал в мае 2021 года. Автомобиль оснащён двухмоторной установкой. Доступно два варианта мощности: 432 и 571 л.с., максимальный запас хода - 480 км. Производство Ford F-150 Lightning уже началось, но пока с конвейера завода в Мичигане сходят предсерийные образцы.

Выпуск одного из конкурентов F-150 Lightning - пикапа Tesla Cybertruck - отложен до конца 2022 года.

Фото: Пресс-служба Ford.
#Ford