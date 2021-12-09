Ford прекратил прием заказов на конкурента Tesla из-за высокого спроса

Компания Ford не справляется с количеством поступающих заявок на покупку электрического пикапа F-150 Lightning. Автомобиль забронировали 200 000 человек.

Автопроизводитель явно не ожидал такой популярности своей новинки, если планировал годовой объём производства на первых порах около 15 тысяч машин, в 2023 году этот показатель хотели увеличить до 55 тысяч, а в 2024 выйти на 80 тысяч. Несложно посчитать, что за три года Ford хотел выпустить 150 000 электропикапов.

Теперь же компании предстоит поднапрячься, чтобы решить проблему высокого спроса. Уже разработан план мероприятий, который позволит увеличить производство на второй год выпуска до 80 тысяч, пишет Carscoops со ссылкой представителя отдела коммуникаций с общественностью Ford Доун Маккензи.

В настоящее время бронирование машины закрыто. Для брони от клиента требовалось внести депозит в размере всего лишь ста долларов. Получается, что компания привлекла уже 20 000 000 долларов.

Ford F-150 Lightning дебютировал в мае 2021 года. Автомобиль оснащён двухмоторной установкой. Доступно два варианта мощности: 432 и 571 л.с., максимальный запас хода - 480 км. Производство Ford F-150 Lightning уже началось, но пока с конвейера завода в Мичигане сходят предсерийные образцы.

Выпуск одного из конкурентов F-150 Lightning - пикапа Tesla Cybertruck - отложен до конца 2022 года.