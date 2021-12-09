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09.12.2021 13:44
Рубрика: Власть

Глава комитета Госдумы поблагодарил за идею отключить Россию от SWIFT

Текст: Татьяна Замахина

Российская сторона должна выразить благодарность за то, что партнеры подталкивают РФ к шагам по импортозамещению. Так глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев прокомментировал американское предложение отключить Россию от SWIFT в качестве "предупреждающего удара".

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Ранее с такой инициативой выступил заместитель помощника министра обороны США в 2001-2005 годах Ян Бжезинский. Это уже не первое предложение на эту тему. В частности, накануне переговоров глав России и США в западных СМИ появилась информация, что против Москвы обсуждается ряд жестких санкций из-за якобы готовящегося "вторжения" РФ на Украину, в том числе - отключение от SWIFT.

По словам Гутенева, в России уже создана система, которая позволяет купировать риски в случае возникновения подобных ситуаций.

По его словам анализ речей "говорливых" представителей американской власти стимулирует РФ делать те первоочередные шаги, которые позволяют повысить как информационную, так и технологическую, экономическую и финансовую безопасность.

"Поэтому большое им спасибо за это", - иронично заметил Гутенев RT.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее назвал такие идеи продолжением информационной истерики.

Отметим, что SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России создана своя Система передачи финансовых сообщений.

Власть Работа власти Внешняя политика Санкции и антисанкции Россия и США

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