Китай предупредил Запад о последствиях бойкота Олимпийских игр в Пекине

Китай объявил, что страны Запада "поплатятся" за дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, которого цитирует AFP.

"США, Британия, Австралия и Канада используют площадку Олимпийских игр для политических манипуляций. Это неприемлемо, тем самым они сами себя изолируют. И они заплатят цену за свои ошибочные действия", - сказал китайский дипломат. Как именно, он не уточнил.

Представитель МИД КНР также отметил, что китайская сторона не направляла приглашения этим государствам. К тому же их отсутствие никак не скажется на успехе Олимпиады. "Официальные лица увидят успешное проведение Олимпийских игр в Пекине независимо от того, приедут они или нет", - заключил Ван Вэньбинь.