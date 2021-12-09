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09.12.2021 21:28
Рубрика: Власть

Косачев не увидел предпосылок для контактов с Конгрессом США

Текст: Дмитрий Гончарук

Предпосылки для того, чтобы возобновить контакты с американскими парламентариями пока отсутствуют, считает заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
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"Пока нет никаких признаков возобновления контактов с американскими парламентариями. Мы четко совершенно фиксируем сложившийся в американском Конгрессе антироссийский консенсус. Причем, с нашей точки зрения, он имеет исключительно внутриполитические основания - две партии просто соревнуются друг с другом, кто из них займет более жесткую позицию по отношению к России", - приводит слова Косачева ТАСС.

По мнению вице-спикера СФ, при этих условиях не имеет смысла ожидать, что на системном уровне та или иная палата парламента США изменит свою позицию по межпарламентскому сотрудничеству. Он отметил, что сейчас нет даже единичных контактов с конгрессменами.

"В прошлые годы они имели место, - добавил Константин Косачев. - Три или четыре раза мы принимали здесь американских сенаторов, конгрессменов, но каждый раз довольно быстро становилось понятно, что по возвращении в Вашингтон они оказывались абсолютными одиночками и подвергались политическому остракизму. Поэтому думаю, что у тех, кто был бы готов к парламентским контактам с Россией, этот опыт такое желание у них отбил".

Что касается исключения из проекта оборонного бюджета США жестких антироссийских санкций, то законодатель предположил, что это было предметом внутрипартийных разменов. "Если уж они убрали санкции, значит, они что-то за это получили. А что - я не знаю", - он.

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
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Ранее американский сенатор Роджер Уикер заявил о возможном применении ядерного оружия против России из-за сообщений о якобы эскалации у границы Украины. Посольство России в США назвало безответственными его слова.

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