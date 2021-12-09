МВД России оказало более 71 миллиона госуслуг за девять месяцев 2021 года

МВД России занимает лидирующие позиции по количеству оказываемых государственных услуг, наиболее востребованные из которых можно получить в том числе в многофункциональных центрах. Только за девять месяцев 2021 года органами внутренних дел оформлено более 71 миллиона государственных услуг, что на 19% больше аналогичного периода прошлого года.

На заседании президиума Общественного совета МВД России о внедрении информационных технологий в систему оказания госуслуг сообщил первый заместитель начальника Департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД России Юрий Войнов. Кстати, заседание прошло в режиме видеоконференции.

Юрий Войнов рассказал, что 18 государственных услуг и сервисов МВД России включены правительством в перечень массовых и социально-значимых. Кроме того, министерство является ключевым поставщиком сведений, необходимых для предоставления госуслуг другими ведомствами. Информационными системами МВД России ежегодно отрабатывается около 1,5 миллиарда запросов посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Созданы комфортные условия для граждан на объектах оказания государственных услуг. Людям предоставлена возможность записаться на прием и подавать заявления на едином портале государственных услуг.

Более 20 миллионов граждан ежегодно оценивают качество предоставления наших услуг, а их оценки могут послужить основанием для проведения служебных проверок, вплоть до отстранения от должности.

Государственные услуги полностью регламентированы. За счет организации межведомственного электронного взаимодействия сокращено количество действий и документов, которые заявитель должен предоставлять в органы государственной власти при получении госуслуг.

Ряд государственных услуг МВД России можно оформить полностью в электронном виде. Это справки о наличии или отсутствии судимости, привлекался ли гражданин к административной ответственности за потребление наркотических средств. С недавнего времени граждане могут зарегистрироваться по месту пребывания и получить соответствующее электронное свидетельство на портале "Госуслуги". Проводится эксперимент по возможности предъявления свидетельства о регистрации транспортного средства с использованием мобильного приложения "Госуслуги.Авто".

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции и принимаемых ограничительных мер удалось на высоком уровне сохранить показатель уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг, который составляет 97,9%.