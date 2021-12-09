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09.12.2021 13:00
Рубрика: Легковые авто

Новый Kia Sportage бьет рекорды продаж

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Подоспел отчёт о домашних продажах компании Kia, в котором есть данные по новому Sportage. В Южной Корее кроссовер пользуется огромным спросом и возглавил список самых продаваемых моделей по итогам ноября.

Фото: Пресс-служба Kia.
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В прошлом месяце компания реализовала 7540 экземпляров Kia Sportage. В ноябре 2020 года продавалось четвёртое поколение модели, и были ограничения из-за пандемии, но, тем не менее, результат новинки лучше на 354.8%. Прирост с октябрём 2021 года тоже солидный - 77.1%. Портал The KCB не приводит данных по Hyundai Tucson, отмечая лишь тот факт, что он проиграл пятому Sportage.

В прошлом месяце Sportage также обогнал по количеству реализованных машин Hyundai Grandeur, у которого в активе 6764 экземпляров, Hyundai Avante/Elantra (4947 экз.), Sonata (4845 экз.), Palisade (4448 экз.), Kia Sorento (4447 экз.), Genesis G80 (4263 экз.) и Kia K8 (4128 экз.).

Новое поколение Kia Sportage было представлено в августе этого года. Заказы на него начали принимать за месяц, и кроссовер установил рекорд среди моделей марки по количеству оформленных заявок на покупку - 16 078 штук.

Ранее "РГ" рассказывала, когда новый Kia Sportage доберётся до российского рынка. В настоящее время в нашей стране продаётся четвёртое поколение модели, цены стартуют от 1 964 900 рублей.

Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.
#Kia