Kia рассказала о новинках для России

Компания Kia рассказала "Российской газете" о том, какие новинки привезет в Россию в 2022 году. Так, пятое поколение кроссовера Sportage появится в первом полугодии, а во втором стартуют продажи электрического EV6.

Дебют нового Sportage состоялся летом этого года. Европейский же вариант показали в начале сентября. Дизайн SUV создавался усилиями студий марки в Китае, США, Германии и Южной Корее.

Фронтальная часть - решётка радиатора - образует одно целое с оптикой, а разграничением элементов служат бумерангообразные дневные ходовые огни. Дизайн бампера намеренно сделали предельно простым: уравновесили таким образом высокотехнологичную часть над ним.

Сзади кроссовер выглядит еще шире благодаря развитым крыльям и бамперу, который объединяет основные элементы в единый ансамбль.

Внутри кроссовер получил изогнутую панель, состоящую из экранов цифровой приборки и мультимедийной системы. На центральном тоннеле расположились слот для беспроводной зарядки, селекторы трансмиссии и выбора режимов работы электронных помощников, кнопки управления подогревом и вентиляцией сидений.

Новая генерация Sportage повторяет по силовым агрегатам соплатформенный Tucson, поэтому в линейке ожидаем увидеть бензиновый 1.6 T-GDI мощностью 150 л.с. и 115-сильный дизель CRDi - кроссовер с этими двигателями будет иметь привод на переднюю ось.

Фото: Пресс-служба Kia.

Фото: Пресс-служба Kia.

Что касается EV6, то эту модель уже показали в России. Электромобиль получил единый дисплей приборной панели и мультимедиа, характерно минимальное количество физических клавиш. Тонкие сиденья имеют отделку из переработанного пластика.

Базовая версия Kia EV6 - одномоторная, мощностью 170 л.с. с приводом на задние колеса. Но есть и полноприводная модификация с двумя моторами суммарной отдачей 235 л.с. Такие характеристики достигаются при стандартной батарее на 58 кВт•ч. Если остановить свой выбор на версии с аккумулятором емкостью 77,4 кВт•ч, то заднеприводный электромобиль будет развивать 228 сил, а двухмоторный - 325 л.с.

Динамика у топовой модификации - 5,2 секунды до "сотни". На одной зарядке она способна проехать 506 км. А если отказаться от переднего мотора, то предельный запас хода вырастает до 528 км.

В первую очередь электромобили появятся в автосалонах Москвы и Санкт-Петербурга, а позднее станут доступны и в других городах. Параллельно марка будет открывать собственные зарядные станции.