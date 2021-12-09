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Появился первый кадр новогоднего эпизода "Гарри Поттера"

Новости
    09.12.2021, 08:38
Текст:   Анастасия Николаева

В Twitter-аккаунте HBO Max появился первый кадр юбилейного новогоднего эпизода "Гарри Поттера". На нем знаменитая троица - Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон - ведет беседу в креслах в гостиной, оформленной в стиле интерьеров Хогвартса.

"Как будто они никуда не уходили", - гласит текст твита.

Тремя днями ранее на YouTube-канале HBO Max появился трейлер эпизода, посвященного 20-летию премьеры "Гарри Поттера и Философского камня". Выход намечен на 1 января 2022 года.

В съемках примут участие режиссер ленты Крис Коламбус, исполнители главных ролей, а также Хелена Бонэм Картер, Робби Колтрейн, Рэйф Файнс, Джейсон Айзекс, Гэри Олдман, Имельда Стонтон, Том Фелтон, Джеймс и Оливер Фелпсы, Марк Уильямс.

"Маму" франшизы Джоан Роулинг не пригласили на съемки. Причиной такого решения стало ее "трасфобное" высказывание в Twitter, вызвавшее резкую негативную реакцию трансгендерных активистов.

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