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Вышел трейлер новогоднего эпизода "Гарри Поттера"

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    06.12.2021, 09:11
Текст:   Анастасия Николаева

На YouTube-канале HBO Max появился трейлер специального эпизода, посвященного 20-летию премьеры "Гарри Поттера и Философского камня". Выход его на стриминге запланирован на 1 января 2022 года.

В 50-секундном ролике несколько повзрослевших героев получают письма с сургучной печатью и отправляются на известную железнодорожную платформу. Стоит отметить, что более половины времени занимают титры с перечислением участников. Список там и в самом деле впечатляющий: режиссер ленты Крис Коламбус, исполнители главных ролей Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон, а также Хелена Бонем Картер, Робби Колтрейн, Рэйф Файнс, Джейсон Айзекс, Гэри Олдман, Имельда Стонтон, Том Фелтон, Джеймс и Оливер Фелпсы, Марк Уильямс.

"Маму" франшизы Джоан Роулинг не пригласили поучаствовать в мероприятии. Кричной стало ее "трасфобное" высказывание в Twitter, вызвавшее волну угроз от трансгендерных активистов.

Подобный же юбилейный эпизод "Друзей" прошел в мае 2021 года с большим успехом.

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