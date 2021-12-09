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09.12.2021 17:00
Рубрика: Российский автопром

Покупателям Lada Vesta придется ждать машины очень долго. Виноват не завод

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба МВД России. Фото: Пресс-служба МВД России.
Фото: Пресс-служба МВД России.

Около десяти часов утра 9 декабря на 148-м километре федеральной трассы М7 "Волга" во Владимирской области произошло ДТП с участием автовоза и микроавтобуса. Последний не подлежит восстановлению.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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В настоящее время инспекторы ГИБДД устанавливают причину ДТП. Согласно предварительной версии, автовоз в связи с поломкой был вынужден остановиться на обочине. Водитель автобуса по неизвестной причине допустил столкновение с тягачом, перевозившим новые автомобили Lada Vesta.

В пресс-службе УМВД России по Владимирской области сообщили, что пострадали водитель и четыре пассажира автобуса, общее количество пассажиров в салоне "маршрутки" - 13 человек.

На фото видно, что автобус марки Mercedes влетел в заднюю часть автовоза, повреждено как минимум два транспортируемых автомобиля Lada Vesta.

Напомним, АвтоВАЗ испытывает трудности с поставками электронных компонентов, в связи с чем, например, Lada Vesta выпускаются без части опций и доукомплектовываются по мере поступления деталей.

#Lada