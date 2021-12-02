АвтоВАЗ вынужден выпускать "пустые" Lada Vesta

Семейство автомобилей Lada Vesta выпускается на ижевском заводе. В декабре здесь планируется выпустить около 10.5 тысяч машин, но не все они доберутся до дилеров.

Отправка автомобилей в дилерскую сеть невозможна по той причине, что с конвейера сходят Lada Vesta, которые не имеют положенных в соответствии с комплектацией опций, пишет группа Avtograd news.

Но, по крайней мере, завод в Ижевске работает и не страдает от затяжных простоев, как, например, тольяттинская площадка: СКП Kalina, занятое производством Granta, в ноябре функционировало всего 8 дней из двадцати.

С 1 декабря 2021 года АвтоВАЗ повысил рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд Lada. Так, теперь стоимость седана Vesta в базовой комплектации составляет 835 900 рублей, универсала Vesta SW - 927 900 рублей.