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02.12.2021 13:02
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ вынужден выпускать "пустые" Lada Vesta

Текст: Константин Руссов

Семейство автомобилей Lada Vesta выпускается на ижевском заводе. В декабре здесь планируется выпустить около 10.5 тысяч машин, но не все они доберутся до дилеров.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Отправка автомобилей в дилерскую сеть невозможна по той причине, что с конвейера сходят Lada Vesta, которые не имеют положенных в соответствии с комплектацией опций, пишет группа Avtograd news.

Но, по крайней мере, завод в Ижевске работает и не страдает от затяжных простоев, как, например, тольяттинская площадка: СКП Kalina, занятое производством Granta, в ноябре функционировало всего 8 дней из двадцати.

С 1 декабря 2021 года АвтоВАЗ повысил рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд Lada. Так, теперь стоимость седана Vesta в базовой комплектации составляет 835 900 рублей, универсала Vesta SW - 927 900 рублей.

#Lada