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09.12.2021 14:36
Рубрика: Общество

Попова сообщила о госпитализации 28 человек, прилетевших из ЮАР

Текст: Ирина Невинная

Роспотребнадзор продолжает тщательно отслеживать состояние здоровья пассажиров, прибывающих в Россию из Южной Африки и других стран региона. В четверг обследовали пассажиров рейса из Эфиопии - всего 32 человека, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в кулуарах Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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У 28 человек получен положительный результат ПЦР-теста на коронавирус либо имеются симптомы ОРВИ, все они госпитализированы. Остальные прилетевшие (даже при наличии отрицательного ПЦР-теста) должны оставаться на двухнедельном карантине в двух обсерваторах в Подмосковье.

В ближайшее время станут известны результаты секвенирования коронавируса, выделенного у остальных госпитализированных.

"28 человек уже из статуса пассажиров перешли в статус пациентов. Они госпитализированы: часть - на основании клинических проявлений, часть - на основании ПЦР-результатов. В результате наших исследований пациентов, у которых выявлен штамм "омикрон", пока двое, еще у четырех выявлен штамм "дельта", - уточнила Попова.

Общее количество пассажиров, отправленных в обсерваторы с подозрением на COVID-19, достигло 177 человек. Все они прибыли в Россию из стран, считающихся опасными из-за штамма "омикрон".

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