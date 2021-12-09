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09.12.2021 10:23
Рубрика: Общество

Попова: В среднем новые значимые мутации COVID появляются раз в полгода

Текст: Нина Егоршева
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

В среднем новые значимые мутации коронавируса появляются раз в полгода. Об этом сообщила заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

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"Мы на сегодняшний день видим, что вирус мутирует. Если можно так осторожно предположить, такая значимая мутация с интервалом раз в полгода", - сказала Попова, чьи слова передает ТАСС.

Напомним, в начале ноября в ЮАР был обнаружен новый штамм коронавируса, названный "омикрон". В S-белке он содержит довольно много мутаций, их 32. Именно поэтому, по прогнозам, "омикрон" может стать одним из самых распространенных в мире и вытеснить "дельту". Случаи заражения им зарегистрированы уже более чем в 24 странах.

При этом глава Роспотребнадзора Попова отметила, что вариант коронавируса "дельта" пока продолжает преобладать в России.

Ранее в Роспотребнадзоре перечислили, какие симптомы характерны для коронавирусной инфекции. Это слабость, повышенная температура, головная боль, кашель и снижение аппетита. В отношении штамма "омикрон", информации пока не много. Но уже сейчас эксперты выделяют у заболевших сильную усталость и слабость.

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