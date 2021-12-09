Путин заявил о необходимости проработки законопроекта о QR-кодах

Законопроект об использовании в общественных местах и на транспорте носит рамочный характер, и его необходимо дополнительно проработать в регионах. Такое заявление на встрече с членами Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека сделал в четверг, 9 декабря, глава государства Владимир Путин.

"В значительной степени, закон [о применении QR-кодов] носит рамочный характер. В этом смысле, конечно, должен быть проработан еще дополнительно и на местах, в регионах РФ", - заверил президент, которого цитирует "Интерфакс".

Путин отметил, что федеральные власти передали субъектам РФ "значительный объем полномочий для принятия окончательных решений", и в данном случае, "прежде чем решения будут приняты окончательно, их нужно проработать".

В частности, президент отметил необходимость дополнительного изучения возможностей транспортных систем - смогут ли они обслуживать граждан, исполняя данный закон. Путин заверил, что власти смогут избежать опрометчивые решения и призвал присоединиться и профессиональное сообщество, чтобы найти "решение, гарантирующее права всех граждан".

Напомним, правительство РФ внесло в Госдуму уже два законопроекта, которые касаются введения в России системы QR-кодов. Первый касается посещения гражданами заведений общепита, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры, второй - покупки билетов на самолеты и поезда.