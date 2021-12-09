Бизнес-партнер совладельца "Рив Гош" отправлена под домашний арест

Московский районный суд Петербурга избрал меру пресечения бизнес-партнеру Августа Мейера Елене Стрельцовой, возглавляющей компанию "Биг бокс". Ближайшие два месяца она проведет под домашним арестом, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ранее по этому уголовному делу был арестован Август Мейер, совладелец сети "Рив Гош". Его обвиняют в мошенничестве, но в отношении другого его актива, сети "Юлмарт", которая в 2020 году была признана банкротом. Уголовное дело возбуждено по статье "мошенничество", бизнесмену вменяют хищение 2,4 миллиардов рублей. Мейер с позицией обвинения не согласен, считает эту финансовую историю бизнес-конфликтом.

Обвиняемой по уголовному делу проходит и жена Мейера, Ирина. Ее Московский райсуд также отправил под домашний арест.

Елена Стрельцова, как и другие фигуранты выразила несогласие с предъявленными ей обвинениями и просила избрать ей другую меру пресечения.