Дело о расстреле на поминках в Анапе ушло в суд

Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю закончило расследование уголовного дела в отношении жителя Анапы, который 28 января 2021 года устроил стрельбу на хуторе Заря в Анапе. Тогда мужчина убил одного человека и ранил троих. Как сообщили в пресс-службе ведомства, следователи досконально восстановили картину преступления.

- Житель Анапы обвиняется по в убийстве 34-летнего мужчины в связи с выполнением общественного долга, покушении на убийство еще троих человек и незаконном обороте оружия, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по региону.

Трагедия произошла во время поминок. Обвиняемый поругался с одним из участников траурной процессии, вышел из машины и дважды выстрелил в него из пистолета Макарова. 40-летний знакомый пострадавшего попытался остановить стрелявшего, но в него тоже полетели пули. Чтобы защитить других людей от беспорядочной стрельбы, на обвиняемого бросился 34-летний очевидец, который также был вооружен. Он несколько раз выстрелил по ногам нападавшего. В ответ фигурант выстрелил ему в голову. Когда преступник начал уходить, за ним последовал еще один участник траурной процессии. Увидев его, нападавший дважды выстрелил и попал ему в живот. На место сразу вызвали "скорую" и полицию, а мужчину с ранением головы другие очевидцы повезли на машине в ближайшую больницу. По пути в медучреждение пострадавший скончался, остальных раненых смогли спасти врачи.

Мужчина сумел скрыться с места преступления, но уже на следующий день был задержан. При обыске у него нашли тот самый пистолет Макарова, из которого был убит один человек и ранены еще трое.

Как уточнили в прокуратуре Кубани, обвинительное заключение по уголовному делу уже утверждено и направлено в суд. Стрелку грозит от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Как ранее писала "РГ", в Анапе после стрельбы на поминках был объявлен план перехват. Фотографии и ориентировки с данными разослали полицейским по всему краю. Задержать мужчину удалось уже 29 января.