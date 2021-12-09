В Крым прибыла представительная делегация из Беларуси

В Крым с двухдневным визитом прибыла делегация политических и общественных деятелей из Беларуси. Об этом "РГ" сообщил сопредседатель Ассамблеи славянских народов РК, глава Белорусской общины Крыма Роман Чегринец.

Он рассказал, что в рамках визита в Ялте гости посетят могилу классика белорусской литературы Максима Богдановича, 130 лет со дня рождения которого отмечается в четверг, а также Мемориалный музей Леси Украинки, одна из экспозиций в котором посвящена их выдающемуся соотечественнику.

В состав делегации вошли заместитель председателя общественного объединения "Белая Русь" Александр Шатько, член Конституционной комиссии, политический обозреватель Александр Шпаковский, научный сотрудник Института философии Национальной академии наук Беларуси, политолог Алексей Дзермант, председатель оргкомитета политической партии "Союз" Сергей Лущ и аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.

- Завтра весь день делегация будет участвовать в Ливадийском форуме, - добавил Чегринец.

Ранее в комментарии "РГ" глава Белорусской общины Крыма признался, что намерен провести членам делегации экскурсию по тем местам в Крыму, которые хотел бы показать президенту Беларуси Александру Лукашенко в случае его приезда в Крым.

А президент Беларуси Александр Лукашенко, в свою очередь, сообщил, что у него с президентом РФ Владимиром Путиным существует договоренность вместе посетить полуостров.