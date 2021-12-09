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09.12.2021 08:54
Рубрика: Культура

На Урале презентовали книги о Героях России

Текст: Марина Порошина
Фото: Татьяна Андреева
9 декабря наша страна отмечает День героев Отечества, что является продолжением вековой традиции, существовавшей в российском государстве до 1917 года - именно в эти дни в Российской Империи праздновали День георгиевских кавалеров. Накануне праздника полпред президента Владимир Якушев встретился с Героями России, живущими в Уральском федеральном округе, поздравил их с праздником и обсудил насущные вопросы патриотического воспитания, проблемы и способы их решения.

На встречу пришли Евгений Бушмелев, Сергей Воронин, Серей Евланов, Олег Касков, Георгий Мурзин, Сергей Мыльников, Илья Панфилов, Игорь Родобольский, Владимир Шарпатов и Дамир Юсупов. Поздравлениями дело не ограничилось, потому что встреча была рабочей - заседание Совета по патриотическому воспитанию при полпреде.

Фото: Константин Завражин/РГ
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- Эти вопросы - задача государственной важности, - подчеркнул Владимир Якушев. - И вы, Герои Отечества, вносите неоценимый вклад в формирование патриотизма у молодежи, ведете большую общественную работу, принимаете участие в мероприятиях регионального и всероссийского масштаба. На вас равняется молодежь.

Один из участников мероприятия принес в полпредство книги, которые вышли в свет совсем недавно и вскоре появятся в библиотеках, музеях, школах и образовательных учреждениях региона. Первые две открывают серию "Страна Героев. Средний Урал", выпуск которой инициировали наши коллеги-журналисты из "Областной газеты". Планируется, что серия расскажет обо всех Героях России, живущих на Урале.

Первая книга серии - об Игоре Родобольском. Герой Российской Федерации, полковник запаса воздушно-космических сил России, он включен в Книгу рекордов ВС РФ как военнослужащий, получивший наибольшее количество государственных наград. Помимо медали "Золотая звезда", это три ордена Мужества, два ордена Красной Звезды и другие. Сегодня Игорь Олегович - директор Регионального центра патриотического воспитания Свердловской области. А из книги какой-нибудь "юноша, обдумывающий житье", узнает, как в ходе одного из боев в Чечне вертолет Родобольского в полной темноте совершил посадку в 400 метрах от атакующих боевиков: они вели огонь на звук работающих двигателей и буквально изрешетили машину, но тяжело раненные бойцы были взяты на борт и доставлены на базу. Когда журналисты спрашивают у Игоря Олеговича, сколько их было за годы войны - спасенных им солдат и офицеров, он отвечает, что счета не вел, каждая жизнь для него дороже любого ордена или медали.

Продолжает серию книга о Герое России Олеге Каскове. Во время одного из боев Первой чеченской войны 23-летний командир танкового взвода старший лейтенант Касков был тяжело ранен, но до последнего снаряда прикрывал выход колонны из зоны обстрела. Примечательно, что он стал вторым героем в своем роду: в 1945 году его двоюродный дед Леонид Касков получил звание "Герой Советского Союза". Сегодня Олег Александрович - председатель Региональной общественной организации "Герои Урала", советник министра образования и молодежной политики Свердловской области.

Еще одна книга - "Погибший" комбат "расстрелянного" батальона. Записки о войне" - написана Героем России Романом Шадриным. Сам автор, к сожалению, ушел из жизни в конце августа нынешнего года, но его дело подхватили друзья, коллеги, однополчане. Первая презентация книги не случайно прошла на днях в Тюменской областной научной библиотеке, потому что с ее изданием помогли депутаты местной думы.

- Книга - прежде всего память о нашем друге, генерале Романе Шадрине и о бойцах, солдатах и офицерах, которые воевали и погибли на той страшной войне, - сказал депутат Фуат Сайфитдинов. - Очень важно, чтобы память об их героизме и подвиге жила.

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