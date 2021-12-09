У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Умер Масаюки Уэмура - создатель консолей NES и Super Nintendo

Текст:   Богдан Бобров
09.12.2021,  
16:35
Фото: Computerphile/ youtube.com Фото: Computerphile/ youtube.com
Фото: Computerphile/ youtube.com

6 декабря в возрасте 78 лет скончался Масаюки Уэмура - ведущий дизайнер игровых приставок NES (наиболее известной на постсоветском пространстве по клонам Dendy) и Super Nintendo. Как пишет Eurogamer, подтверждение этой информации появилось только сегодня, 9 декабря.

В Call of Duty: Warzone вышло самое крупное обновление в ее истории

Уэмура начал работать в Nintendo в 70-х годах, когда компания только планировала выходить на рынок зарождающейся игровой индустрии.

Sony выпустила трейлер улучшенного переиздания Uncharted

Японский разработчик закончил свою карьеру в "Большой N" в 2004 году, после чего занял должность профессора в университете Рицумейкан (Киото, Япония).

игры
Фото: Samsung
Назван лучший в России смартфон. И это не Xiaomi 13:02
Названы лучшие приложения для Android 30.11.2021
Голой Лары Крофт никогда не было в первой Tomb Raider 23.11.2021