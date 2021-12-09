Умер Масаюки Уэмура - создатель консолей NES и Super Nintendo

6 декабря в возрасте 78 лет скончался Масаюки Уэмура - ведущий дизайнер игровых приставок NES (наиболее известной на постсоветском пространстве по клонам Dendy) и Super Nintendo. Как пишет Eurogamer, подтверждение этой информации появилось только сегодня, 9 декабря.

Уэмура начал работать в Nintendo в 70-х годах, когда компания только планировала выходить на рынок зарождающейся игровой индустрии.

Японский разработчик закончил свою карьеру в "Большой N" в 2004 году, после чего занял должность профессора в университете Рицумейкан (Киото, Япония).