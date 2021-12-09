В России вышли на экраны два сериала, посвященные музыке

Сразу два российских сериала на тему современной музыки вышли сегодня в Сети.

Первый - "Солдаут". Его можно смотреть на видеосервисе Premier. "РГ" писала о нем в сентябре - премьера проекта состоялась на фестивале сериалов "Пилот", там же он получил главный приз. Он позиционируется как "первое российское музыкальное драмеди" и рассказывает о противостоянии молодого рэпера (Глеб Калюжный) и крупного лейбла.

Музыкальный лейбл, с которым работает главный герой рэпер Drumma'K, напоминает дисфункциональную семью, в которой каждый преследует лишь свои интересы. Вынесенное в заглавие сериала понятие "Sold Out" - это не просто про успешный концерт, билеты на который проданы, это - цель, смысл и мечта. Каким будет творческий путь рэпера и на что он пойдет ради любви фанатов - "Солдаут" про это.

Фото: Premier

В сериале также сыграли Алексей Шевченко, Александра Дроздова, Алексей Розин, Иван Макаревич, Андрей Пынзару, Сергей Шакуров, Кристина Кучеренко и другие. "Солдаут" также может похвастаться феноменальным списком камео настоящих музыкантов и других известных личностей. В их числе: БИ-2, RAM, Thomas Mraz, Карандаш, Лигалайз, Хамиль ("Каста"), Илья Найшуллер, Михаил Козырев, Alizade, Тима Ищет Свет, Степан Привезенцев (группа "Залпом"), МС Сенечка, Жак Энтони, Lil Kate и многие другие. Продюсеры проекта - Валерий Федорович, Евгений Никишов Сергей Корнихин, Константин Майер и Николай Куликов (Я худею, Толя-робот). Режиссер - Иван Плечев. Сценаристы: Константин Майер, Тема Золотарев, Алексей Ионов, Николай Куликов. Шоураннер - Константин Майер.

Второй сериал "Евгенич" стартует сегодня на телеканале "Пятница!". В 21:00 выйдут сразу четыре серии. В главной роли - Сергей Жуков. В сериале снялись Иван Охлобыстин, Владимир Сычев, Игорь Акинфеев, Ольга Бузова, Даня Милохин, Лолита Милявская, Дима Билан и многие другие.

Фото: предоставлено "Пятница!"

"Евгенич" - это музыкальная комедия, авторский проект Сергея Жукова. По сюжету музыкальный продюсер Евгенич, написавший все хиты 90-х, спустя 30 лет изгнания возвращается в шоу-бизнес. Помогает ему в этом друг из 90-х Виктор Ворохов, герой Владимира Сычева. Он снабжает Евгенича едой и приводит к нему в подвал клиентов - звезд российской эстрады. Но долгожданный камбэк Евгенича не радует его заклятого друга Антона Кассетова, роль которого играет Иван Охлобыстин. В начале 90-х Кассетов сделал карьеру на травле Евгенича в СМИ. Узнав о том, что Евгенич еще жив и продолжает писать хиты, он решает отыскать и уничтожить конкурента. Так анонсирует канал свой проект.

Фото: предоставлено "Пятница!"

Сергей Жуков говорит о сериале так: "Евгенич - типичный динозавр из 90-х. Он персонаж для тех, кто помнит тамагочи, вкус "Кукуруки", сока "Зуко" и гриба в банке. С другой стороны, в нашем сериале снимается Милохин, Бузова, куча молодежи, блогеры… Это сериал для молодых, чтобы они увидели, как в 90-х люди писали песни на балалайке, чем кормили тамагочи… А еще сериал для женщин, потому что это про любовь, у нас очень красивая любовная линия. И для мужчин - потому что там много мужского, дружбы и приключений. И даже для детей, потому что Евгенич - смешной плюшевый персонаж в дурацком свитере. Это и для тех, кто любит мыльные оперы: нам жалко этого героя, мы переживаем за него, сочувствуем и даже иногда плачем. Мы старались всю эту драматургию, драмеди сделать так, чтобы всем было интересно".

Фото: предоставлено "Пятница!"

В первой серии зрители увидят Ольгу Бузову, для которой Евгенич напишет новый хит.

"Я была первой, кому позвонил Сергей, рассказал историю про Евгенича и предложил сняться. Получается, что с моей легкой руки все и закрутилось. Я сразу загорелась, люблю сниматься, обожаю сериалы и кино, обожаю Жукова и уже обожаю Евгенича. Концепция у этого проекта - мега-прикольная! В каждой серии Евгенич пишет по новой песне для звезд. Мне моя очень понравилась. На съемках было дико весело. Тогда все еще было под секретом, Сережа попросил ничего не выставлять, поэтому у меня в телефоне куча эксклюзива. И если Жуков пригласит меня сняться во втором сезоне, соглашусь, естественно. Это мега-юмористический классный ситком с доброй ностальгией и классной музыкой. Поэтому добро пожаловать к экранам!", - комментирует Ольга Бузова.

Фото: предоставлено "Пятница!"

Камео в сериале "Евгенич" - также неслабое. В первой серии - Ольга Бузова. Далее - Игорь Акинфеев, Доминик Джокер, Михаил Галустян, Лолита Милявская, Даня Милохин, Стас Михайлов, Дима Билан, Александр Гудков, Отар Кушанашвили, Сергей Соседов, Илья Легостаев, Денис Клявер, Бурито, Наталья Королева, Стас Костюшкин, Игорь Гуляев, Руслан Гоминов, Клава Кока, Niletto, Тимур Аршба, Владим Казанцев (Заза Наполи).