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09.12.2021 10:52
Рубрика: Культура

Выставку Репина в Париже посетили 67 тысяч человек

Текст: Наталья Соколова

Выставку Репина в Париже посетили 67 тысяч человек, сообщила директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова на презентации каталога коллекции Третьяковых.

Фото: РИА Новости
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Выставка "Изображая русскую душу" в парижском дворце Пти Пале работает уже два месяца. Во Франции представили 57 работ художника, в том числе шедевры из постоянной экспозиции Третьяковской галереи, Государственного Русского музея и Художественного музея Атенеум (Хельсинки, Финляндия). На выставке представлены такие полотна мастера, как "Не ждали", "Крестный ход в Курской губернии", "Прием волостных старшин Александром III во дворе Петровского дворца в Москве". Выставка будет работать до 23 января 2022 года.

Напомним, большая монографическая выставка Ильи Репина проходила в Москве в 2019 году. Тогда зрители увидели почти 300 произведений из 35 музеев и частных коллекций.

Кстати

Третьяковская галерея 8 декабря представила двухтомник "Братья Третьяковы. Коллекции", в котором опубликованы около 3,5 тыс. произведений. В нем впервые не только собрана, но и проиллюстрирована вся коллекция Третьяковых, включая работы, которые находятся в музеях по всей России и за рубежом.

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