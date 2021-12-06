Сто лет назад литераторы и художники ответили на Некрасовскую анкету Корнея Чуковского. Писали о поэте, вышло - о времени и о себе.

Корней Чуковский, автор "Мойдодыра" и "Тараканища", был прежде всего крупным исследователем литературы. Поэту Николаю Некрасову он уделил особое внимание аж с 1912 года: посвятил ему восемь десятков публикаций. Занимался его биографией, находил его рукописи, впервые опубликовал больше семи десятков неизвестных стихотворений поэта, совершившего переворот в русской поэзии.

В чем его значение? Почему русская поэзия разделилась на донекрасовскую и посленекрасовскую? В поисках ответов Корней Чуковский составил и свою некрасовскую "Анкету" - обратившись с ней к видным поэтам и художникам начала нового, XX века. Как ответили на анкету Ахматова, Маяковский, Блок, мы уже писали. В третьем выпуске - Максимилиан Волошин, Зинаида Гиппиус, Илья Репин.

В "Некрасовской анкете" Чуковского 10 вопросов. Вот они.

1. Любите ли Вы стихи Некрасова?

2. Какие стихи Некрасова Вы считаете лучшими?

3. Как Вы относитесь к стихотворной технике Некрасова?

4. Не было ли в Вашей жизни периода, когда его поэзия была для Вас дороже поэзии Пушкина и Лермонтова?

5. Как относились Вы к Некрасову в детстве?

6. Как относились Вы к Некрасову в юности?

7. Не оказал ли Некрасов влияния на Ваше творчество?

8. Как Вы относитесь к известному утверждению Тургенева, будто в стихах Некрасова "поэзия и не ночевала"?

9. Каково Ваше мнение о народолюбии Некрасова?

10. Как Вы относитесь к распространенному мнению, будто Некрасов был безнравственный человек?

Максимилиан Волошин (1924, Царское Село - ответил не по пунктам):

Некрасова ценю и люблю глубоко. Любимые стихи: "Вчерашний день в часу шестом...", "Песня про Якова Верного...", "Адмирал-Вдовец...", "Я покинул кладбище унылое...", "Влас".

Вместе с "Полтавой" и "Веткой Палестины" - некрасовские "Коробейники" были первыми стихами, которые я знал наизусть прежде, нежели научился читать, т.е. до 5 лет. Некрасовские же стихи "...Чтобы словам было тесно, мыслям - просторно..." были указаньем в личном творчестве. Они же и остались таковыми и до текущего момента, потому что все остальное вытекло из них. Как это ни странно, Некрасов был для меня не столько гражданским поэтом, сколько учителем формы. Вероятно, потому, что его технические приемы проще и выявленнее, чем у Пушкина и Лермонтова. Мне нравилась сжатая простота Некрасова и его способность говорить о текущем.

Это вызвало в самом начале моей литературной деятельности лекцию об А.К. Толстом и о Некрасове, прочитанную в 1901 году в Высшей Русской Школе в Париже. В ней я доказывал эстетическую бедность А. Толстого и богатство чисто эстетических достижений и приемов у Некрасова. Лекция была встречена крайне несочувственно тогдашней эмигрантской публикой, вызвала прения, тянувшиеся несколько дней, и большинство моих оппонентов всеми силами старалось снять с Некрасова обвинение в новизне и совершенстве художественных приемов. Мне кажется, что со стороны поэтов моего поколения (т. е. символистов) моя манифестация в честь Некрасова была хронологически первой. Эта лекция не была напечатана, и рукопись ее утрачена. Статье Бальмонта о Некрасове, написанной им года два спустя, предшествовали несколько наших бесед о Некрасове, во время которых мы с восторгом цитировали друг другу любимые стихи Некрасова, и помнится, что он впервые от меня узнал стихотворение "Вчерашний день часу в шестом", в те годы еще не входившее в собрание стихотворений.

Из всего сказанного ясно, какое влияние имел Некрасов на мое собственное творчество.

Тургеневская фраза о том, что "поэзия и не ночевала в стихах Некрасова", меня всегда глубоко возмущала, а после современных разоблачений о порче Тургеневым текста тютчевских и фетовских стихов убедила меня вполне в тайном художественном безвкусии Тургенева, которое я давно предугадывал.

Личность Некрасова вызывала мои симпатии издавна своими противоречиями, ибо я ценю людей не за их цельность, а за размах совмещающихся в них антиномий.

Но материалы для этого суждения я получил только теперь из статей и исследований К.И. Чуковского о Некрасове.

Илья Репин (в письме Чуковскому 24 марта 1925 года):

"1. Некрасова читать вслух народу - большое удовольствие. Народ (помещики тоже народ) знает русский язык и смакует его, и понимает все остроты, юмор и тонкие намеки. Например "Кому живется на Руси..." Какая певучесть! Какой стиль - некрасовский русский язык. Интеллигенты, а особенно нигилисты, совсем не понимали и не ценили русского языка. - Помещики знали и умели говорить на нем. Но, конечно надо же уметь хорошо читать - тоже - обязательно знание языка. А ведь те, даже попы-семинаристы, так невежественно переиначивают всегда ударения на словах, что народ даже не понимает их чтения. Народ - язык блюдет органически: засмеет и презирает невежд языка.

- Вы знаете, я часто читал и здесь, и люблю - это пение: язык кованый, стильный, широкий - требует широких легких.

2. В детстве я Некрасова не знал, тогда он еще в Украину не доходил. По крайней мере поселянам...

3. В юности, только в Петербурге, я знакомился с его стихами; но сатир я не любил; и лучшими стихами Некрасова считал всегда "Рыцарь на час". Брат мой всю эту превосходную поэму знал наизусть и часто читал мне, даже на прогулках, бывало, ("по той дорожке в Козьи рожки") на Самарской Луке.

Странно, никто не поверит, но "Парадный подъезд" - где "Бурлаки", я узнал уже написавши "Бурлаков". Уже товарищи стыдили, как это я не читал Бурлаков Некрасова. Бывает?

И я тогда уже критиковал Некрасова: разве может бурлак петь на ходу, под лямкой?! Ведь лямка тянет назад, - того и гляди - оступишься или на корни споткнешься. А главное: у них всегда лица злые, бледные: его глаз не выдержишь, отвернешься, - никакого расположения петь у них я не встречал; даже в праздники, даже вечером перед кострами с котелком угрюмость и злоба заедали их.

"Как за хлеб, так за брань", помните? И Богу помолятся, и шапки скинут; а бес тут как тут..."

3инаида Гиппиус:

1. Любите ли Вы стихи Некрасова?

Те, которые люблю.

2. Какие стихотворения Некрасова считаете Вы лучшими?

Я люблю не лучшие. И затрудняюсь назвать "лучшие". С какой точки зрения? С эстетической? Или с какой-нибудь иной?

3. Как Вы относитесь к стихотворной технике Некрасова?

Его техника в целом гармонирует с духом его произведений, и они были бы хуже, если бы она была совершеннее.

4. Не было ли в Вашей жизни периода, когда его поэзия была для Вас дороже поэзии Пушкина и Лермонтова?

В юности мне казался Некрасов значительнее и нужнее Пушкина и Лермонтова, потому что его поэзия действовала на волю, входила в жизнь, не переставая быть поэзией. Пушкин и Лермонтов нравились, но бесцельно баюкали волю.

5. Как Вы относились к поэзии Некрасова в детстве?

Почти так же, как в юности.

6. Как относились Вы к Некрасову в юности?

См. 4.

7. Не оказал ли Некрасов влияния на Ваше творчество?

Нет, ибо мой путь был иным.

8. Как Вы относитесь к известному утверждению Тургенева, будто в стихах Некрасова "поэзия и не ночевала"?

Сожалею, что Тургенев это сказал.

9. Каково Ваше мнение о народолюбии Некрасова?

Любовь не судят, перед нею преклоняются.

10. Как Вы относитесь к распространенному мнению, будто Некрасов был безнравственный человек?

Тем менее судят человека, который любил и страдал.