Как ответили Ахматова и Маяковский на анкету Чуковского о Некрасове

Корней Чуковский, автор "Мойдодыра" и "Тараканища", был прежде всего крупным исследователем литературы. Поэту Николаю Некрасову он уделил особое внимание аж с 1912 года: посвятил ему восемь десятков публикаций. Занимался его биографией, находил его рукописи, впервые опубликовал больше семи десятков неизвестных стихотворений поэта, совершившего переворот в русской поэзии.

В чем его значение? Почему русская поэзия разделилась на донекрасовскую и посленекрасовскую? В поисках ответов Корней Чуковский составил и свою Некрасовскую анкету - обратившись с ней к видным поэтам и художникам начала нового, двадцатого века.

Как отвечали на Анкету Чуковского 100 лет назад?

Вот некоторые из заполненных Некрасовских анкет - от поэтов, писателей самых разных мировоззрений и художнических "лагерей". Они, конечно, о Некрасове. И в то же время неожиданно открывают чуть не всю палитру состояния умов начала ХХ столетия.

Читая эти анкеты еще через 100 лет, стоит задуматься, пошевелить мозгами и прислушаться к себе (если получится и если не лень): а не подмигивает Некрасов, классик позапрошлого века, - еще и нам теперешним?

Вдруг приоткроет что-нибудь еще и в нас? Мали ли, а вдруг.

Во второй части публикуем ответы Анны Ахматовой, Владимира Маяковского и Сергея Городецкого. В первой части Чуковскому уже ответили Александр Блок, Максим Горький и Николай Гумилев.

Анна Ахматова (март 1920):

1. Любите ли Вы стихи Некрасова?

Люблю.

2. Какие стихи Некрасова Вы считаете лучшими?

Влас, Внимая ужасам войны и Арина, мать солдатская.

3. Как Вы относитесь к стихотворной технике Некрасова?

Некрасов, несомненно, обладал искусством писать стихи, что доказывают особенно ярко его слабые вещи, которые все же никогда не бывают ни вялыми, ни бесцветными.

4. Не было ли в Вашей жизни периода, когда его поэзия была для Вас дороже поэзии Пушкина и Лермонтова?

Нет.

5. Как относились Вы к Некрасову в детстве?

Некрасов был первый поэт, которого я прочла и полюбила.

6. Как относились Вы к Некрасову в юности?

Скорее отрицательно.

7. Не оказал ли Некрасов влияния на Ваше творчество?

В некоторых стихотворениях.

8. Как Вы относитесь к известному утверждению Тургенева, будто в стихах Некрасова "поэзия и не ночевала"?

Мне кажется, что Тургенев говорил это о тех стихах Некрасова, где действительно нет поэзии.

9. Каково Ваше мнение о народолюбии Некрасова?

Я думаю, что любовь к народу была единственным источником его творчества.

10. Как Вы относитесь к распространенному мнению, будто Некрасов был безнравственный человек?

Это "распространенное" мнение решительно никаким образом не меняет моего представления о Некрасове.

Владимир Маяковский:

1. Любите ли Вы стихи Некрасова?

Не знаю. Подумаю по окончании гражданской войны.

2. Какие считаете лучшими?

В детстве очень нравились (лет 9) строки "безмятежней аркадской идиллии". Нравились по непонятности.

3. Как Вы относились к стихотворной технике Некрасова?

Сейчас нравится, что мог писать все, а главным образом водевили. Хорош бы был в "Роста".

4. Не было ли в Вашей жизни периода, когда его поэзия была для Вас дороже поэзии Пушкина и Лермонтова?

Не сравнивал по полному неинтересу к двум упомянутым.

5. Как Вы относились к Некрасову в детстве?

Пробовал читать во 2-м классе на вечере "Размышления". Классный наставник Филатов не позволил.

6. В юности?

Эстеты меня запугали строчкой: "На диво сложений возок".

7. Не оказал ли Некрасов влияния на Ваше творчество?

Неизвестно.

8. Как Вы относитесь к известному утверждению Тургенева, будто в стихах Некрасова "поэзия и не ночевала"?

Утверждения не знаю. Не отношусь никак.

9. О народолюбии Некрасова?

Дело темное.

10. Как Вы относитесь к распространенному мнению, будто он был человек безнравственный?

Очень интересовался одно время вопросом: не был ли он шулером. По недостатку материалов дело прекратил.

Сергей Городецкий (13. VIII. 1920):

1. Любите ли Вы стихотворения Некрасова?

В гимназии я был первым учеником, в литературе первое время - под властью салонных теорий, потому я Некрасова еще не читал как следует. Но по немногому, что я из него знаю, я его, любил и люблю.

2. Какие стихотворения Некрасова Вы считаете лучшими?

Про деревню.

3. Как Вы относитесь к стихотворной технике Некрасова?

Некрасов поэт гениальный, и техникой он владеет великолепно, но с точки зрения еще переживаемых нами узких эстетских теорий его техника не понята и не может быть понята, как не может быть понята техника былины и песни. Особенно ярко видится его техническое совершенство, если принять во внимание упадочное состояние поэзии в его время.

4. Не было ли в Вашей жизни периода, когда его поэзия была для Вас дороже поэзии Пушкина и Лермонтова?

Теперь.

5. Как Вы относились к Некрасову в детстве?

То, что знал из хрестоматий, очень любил.

6. Как Вы относились к Некрасову в юности?

В юности не читал.

7. Не оказал ли Некрасов влияния на Ваше творчество?

Некрасов влиял на меня в констелляции с Бодлером (Стихи: "Городские дети", "Лица", "Лестница" в книге "Перун"). Полное влияние еще впереди.

8. Как Вы относитесь к известному утверждению Тургенева, будто в стихах Некрасова "поэзия и не ночевала?"

Гримаса барчука-помещика, который дорого бы дал, чтоб поэзия так с ним поночевала, как ночевала с Некрасовым.

9. Как Вы относитесь к народолюбию Некрасова?

"Народолюбие" - глупое слово. Некрасов знал народ во многом, и в изображении его жизни видел цель своей поэзии.