Как ответили Ахматова и Маяковский на анкету Чуковского о Некрасове

В чем его значение? Почему русская поэзия разделилась на донекрасовскую и посленекрасовскую? В поисках ответов Корней Чуковский составил и свою Некрасовскую анкету - обратившись с ней к видным поэтам и художникам начала нового, двадцатого века.
Как отвечали на Анкету Чуковского 100 лет назад?
Вот некоторые из заполненных Некрасовских анкет - от поэтов, писателей самых разных мировоззрений и художнических "лагерей". Они, конечно, о Некрасове. И в то же время неожиданно открывают чуть не всю палитру состояния умов начала ХХ столетия.
Читая эти анкеты еще через 100 лет, стоит задуматься, пошевелить мозгами и прислушаться к себе (если получится и если не лень): а не подмигивает Некрасов, классик позапрошлого века, - еще и нам теперешним?
Вдруг приоткроет что-нибудь еще и в нас? Мали ли, а вдруг.
Во второй части публикуем ответы Анны Ахматовой, Владимира Маяковского и Сергея Городецкого. В первой части Чуковскому уже ответили Александр Блок, Максим Горький и Николай Гумилев.
Анна Ахматова (март 1920):
1. Любите ли Вы стихи Некрасова?
Люблю.
2. Какие стихи Некрасова Вы считаете лучшими?
Влас, Внимая ужасам войны и Арина, мать солдатская.
3. Как Вы относитесь к стихотворной технике Некрасова?
Некрасов, несомненно, обладал искусством писать стихи, что доказывают особенно ярко его слабые вещи, которые все же никогда не бывают ни вялыми, ни бесцветными.
4. Не было ли в Вашей жизни периода, когда его поэзия была для Вас дороже поэзии Пушкина и Лермонтова?
Нет.
5. Как относились Вы к Некрасову в детстве?
Некрасов был первый поэт, которого я прочла и полюбила.
6. Как относились Вы к Некрасову в юности?
Скорее отрицательно.
7. Не оказал ли Некрасов влияния на Ваше творчество?
В некоторых стихотворениях.
8. Как Вы относитесь к известному утверждению Тургенева, будто в стихах Некрасова "поэзия и не ночевала"?
Мне кажется, что Тургенев говорил это о тех стихах Некрасова, где действительно нет поэзии.
9. Каково Ваше мнение о народолюбии Некрасова?
Я думаю, что любовь к народу была единственным источником его творчества.
10. Как Вы относитесь к распространенному мнению, будто Некрасов был безнравственный человек?
Это "распространенное" мнение решительно никаким образом не меняет моего представления о Некрасове.
Владимир Маяковский:
1. Любите ли Вы стихи Некрасова?
Не знаю. Подумаю по окончании гражданской войны.
2. Какие считаете лучшими?
В детстве очень нравились (лет 9) строки "безмятежней аркадской идиллии". Нравились по непонятности.
3. Как Вы относились к стихотворной технике Некрасова?
Сейчас нравится, что мог писать все, а главным образом водевили. Хорош бы был в "Роста".
4. Не было ли в Вашей жизни периода, когда его поэзия была для Вас дороже поэзии Пушкина и Лермонтова?
Не сравнивал по полному неинтересу к двум упомянутым.
5. Как Вы относились к Некрасову в детстве?
Пробовал читать во 2-м классе на вечере "Размышления". Классный наставник Филатов не позволил.
6. В юности?
Эстеты меня запугали строчкой: "На диво сложений возок".
7. Не оказал ли Некрасов влияния на Ваше творчество?
Неизвестно.
8. Как Вы относитесь к известному утверждению Тургенева, будто в стихах Некрасова "поэзия и не ночевала"?
Утверждения не знаю. Не отношусь никак.
9. О народолюбии Некрасова?
Дело темное.
10. Как Вы относитесь к распространенному мнению, будто он был человек безнравственный?
Очень интересовался одно время вопросом: не был ли он шулером. По недостатку материалов дело прекратил.
Сергей Городецкий (13. VIII. 1920):
1. Любите ли Вы стихотворения Некрасова?
В гимназии я был первым учеником, в литературе первое время - под властью салонных теорий, потому я Некрасова еще не читал как следует. Но по немногому, что я из него знаю, я его, любил и люблю.
2. Какие стихотворения Некрасова Вы считаете лучшими?
Про деревню.
3. Как Вы относитесь к стихотворной технике Некрасова?
Некрасов поэт гениальный, и техникой он владеет великолепно, но с точки зрения еще переживаемых нами узких эстетских теорий его техника не понята и не может быть понята, как не может быть понята техника былины и песни. Особенно ярко видится его техническое совершенство, если принять во внимание упадочное состояние поэзии в его время.
4. Не было ли в Вашей жизни периода, когда его поэзия была для Вас дороже поэзии Пушкина и Лермонтова?
Теперь.
5. Как Вы относились к Некрасову в детстве?
То, что знал из хрестоматий, очень любил.
6. Как Вы относились к Некрасову в юности?
В юности не читал.
7. Не оказал ли Некрасов влияния на Ваше творчество?
Некрасов влиял на меня в констелляции с Бодлером (Стихи: "Городские дети", "Лица", "Лестница" в книге "Перун"). Полное влияние еще впереди.
8. Как Вы относитесь к известному утверждению Тургенева, будто в стихах Некрасова "поэзия и не ночевала?"
Гримаса барчука-помещика, который дорого бы дал, чтоб поэзия так с ним поночевала, как ночевала с Некрасовым.
9. Как Вы относитесь к народолюбию Некрасова?
"Народолюбие" - глупое слово. Некрасов знал народ во многом, и в изображении его жизни видел цель своей поэзии.