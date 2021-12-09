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09.12.2021 14:00
Рубрика: Российский автопром

Zetta: долгов больше нет, но и электрокаров тоже

Текст: Константин Руссов

Компания ООО "ЗЕТТА" несмотря на трудности пока не объявляет о закрытии проекта по выпуску серийного электрокара. Тем не менее, производство так и не началось - источников дохода нет.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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В ноябре после прокурорской проверки в отношении гендиректора было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 145.1 УК РФ ("Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат"), которая предусматривает в том числе лишение свободы сроком до трёх лет.

Работодатель, "действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, полностью не выплатил 42 работникам ООО "ЗЕТТА" заработную плату за период с июля 2021 года и по настоящее время, а также иные положенные законом выплаты, в общей сумме не менее 3,8 млн рублей", - говорилось в материалах прокуратуры.

В настоящее время долг по заработной плате полностью погашен, сообщила Прокуратура Центрального района г.о. Тольятти, а ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

ООО ЗЕТТА" занимается разработкой электрокара и различных его модификаций. Прототип оснащён мотор-колесом собственной разработки, аккумуляторы поставляются из Китая. Зависимость от поставок элементов питания стала одной из главных причин кризиса компании: в связи с коронавирусом вся партия батарей была задержана таможней из-за карантина: как раз в тот период в Китае (и только в нём) бушевала эпидемия COVID-19.