В отношении гендиректора Zetta возбудили дело

Прокуратура Центрального района г.о. Тольятти провела вторую проверку в отношении ООО "ЗЕТТА" - компании, которая планировала стать пионером сегмента электрокаров российской разработки. Итог: в отношении гендиректора возбуждено уголовное дело.

"Проверкой установлено, что генеральный директор ООО "ЗЕТТА", действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, полностью не выплатил 42 работникам ООО "ЗЕТТА" заработную плату за период с июля 2021 года и по настоящее время, а также иные положенные законом выплаты, в общей сумме не менее 3,8 млн рублей", - говорится в сообщении прокуратуры Самарской области.

Генеральному директору ООО "ЗЕТТА" вынесено представление об устранении выявленных нарушений трудового законодательства с требованием полного погашения имеющейся задолженности по заработной плате перед работниками организации. По итогам рассмотрения выявленных нарушений в отношении главы компании возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 145.1 УК РФ ("Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат), которая предусматривает в том числе лишение свободы сроком до трёх лет.

Ранее сообщалось, что серийный выпуск электрокаров Zetta может начаться до конца 2021 года.Учитывая тот факт, что прокуратура уже второй раз выявляет задолженность компании перед сотрудниками в особо крупных размерах, движение "электричек" к конвейеру значительно замедлится.