Zetta задолжала работникам, пришлось вмешаться прокураторе

Прокуратура Центрального района по г.о. Тольятти сообщила, что провела проверку ООО "ЗЕТТА". Напомним, это компания, которая планирует выпустить доступный электрокар, но пока сталкивается с финансовыми трудностями.

В ходе проверки выяснилось, что работодатель имеет перед 59 сотрудниками компании за сентябрь-ноябрь задолженность в размере четырёх миллионов рублей. В отношении компании было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

Также в отношении руководителя ООО "ЗЕТТА" возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Ход и результаты расследования контролируются прокуратурой района.

"Благодаря вмешательству прокуратуры задолженность по заработной плате полностью погашена", - говорится в сообщении ведомства.

Серийный выпуск электрокара Zetta должен был начаться в первом квартале 2020 года, затем из-за последствий пандемии сроки сдвинулись: планировалось запустить производство до конца года, однако для этого было необходимы инвестиции в размере 99.9 миллиона рублей. Их Zetta надеялась получить в Фонде развития промышленности, но кредит не был одобрен. Тем не менее, о закрытии проекта официально не сообщается.

Первым в продаже должен появиться электрокар Zetta City Modul 1 с запасом хода 180 км в базовой комплектации по цене 550 тысяч рублей.

В декабре 2020 года был представлен ещё один российский электромобиль - "Кама-1", но купить его можно будет не очень скоро.