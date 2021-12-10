АвтоВАЗ не смог выпустить 100 тысяч машин из-за дефицита комплектующих

Стало известно, сколько автомобилей недовыпустил АвтоВАЗ за 11 месяцев 2021 года. Объём сопоставим с трёхмесячной нормой продаж.

По данным группы "Нетипичный АвтоВАЗ", из-за нехватки электронных компонентов и регулярных в связи с этим остановок производства компания выпустила примерно на сто тысяч автомобилей меньше, чем планировалось. Наиболее непродуктивный период завода - второе полугодие. С июня по сентябрь отставание от плана составляло около 60 тысяч авто, в ноябре потери составили 8.5 тысяч машин.

Больше всего от нехватки электронных компонентов пострадало семейство Lada Granta - недосчитались семи тысяч машин, Lada Niva потеряла 800 авто, а дефицит производства моделей Lada и Renault на платформе B0 составил 680 автомобилей.

Напомним, что для сокращения отставания от производственного плана АвтоВАЗ практикует "чёрные субботы" - сборку машин в выходной день при условии наличия деталей.