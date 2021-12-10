Эксперт объяснила, почему опасно заряжать смартфон по ночам

Оставлять смартфон на зарядке на ночь небезопасно, предупредила маркетинг менеджер компании Itel Светлана Муреева.

Она отметила, что на аккумуляторе ночная зарядка никак не сказывается - современные смартфоны оборудованы специальными микросхемами, регулирующими подачу тока, а некоторые модели приостанавливают процесс зарядки и возобновляют его перед пробуждением пользователя, чтобы продлить срок службы батареи.

Однако из-за зарядки возможно короткое замыкание - хотя устройства в режиме ожидания потребляют минимальную мощность, она все же есть.

"Поэтому рекомендуется пользоваться оригинальными блоками питания и кабелями и по возможности производить подзарядку в течение дня", - объяснила Муреева в беседе с "Газетой.Ru".

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