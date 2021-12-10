Госавтоинспекция предупреждает: в конце года растет аварийность с детьми

Традиционно в конце года наблюдается всплеск аварийности при перевозке детей. Связано это с тем, что перед праздниками их активно начинают куда-нибудь возить. Ребенка не только надо перевозить в детском кресле, но и включать "детский режим" вождения, напомнил врио заместителя начальника Госавтоинспекции МВД России Андрей Горяинов.

Завершен федеральный проект по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма "Детство без опасности". Он стартовал в 2019 году и в этом году охватил 100 городов в 85 субъектах Российской Федерации. За это время медицинские сотрудники несколько раз в неделю проводили тренинги по теме установки и использования сертифицированных детских удерживающих устройств, соблюдения детского режима на дороге, а также обучали правилам перехода проезжей части с коляской.

Андрей Горяинов напомнил, что, по данным ВОЗ, детские удерживающие устройства на 60 процентов снижают риск гибели в ДТП ребенка. Перевозить даже младенца на руках - недопустимо. Ведь при скорости 50 км/ч при столкновении вес увеличивается в 30 раз. И 3,5 кг массы ребенка переваливают за 100 кг веса. Такое на руках не удержишь. Но одним только детским креслом не обойтись. Водитель при перевозке ребенка должен ехать очень аккуратно. К сожалению, статистика показывает, что хоть количество аварий с детьми пассажирами снизилось, число погибших в них детей выросло на 11,7 процента. Когда происходит лобовое столкновение, и машина превращается в груду металлолома, никакое кресло не спасет. Однако это не значит, что им не надо пользоваться. Именно благодаря ему небольшие аварии не превращаются в трагедии. Андрей Горяинов также выразил надежду, что проект продолжится и дальше.