Японцам привезли УАЗы за 3,5 млн рублей. Налажены официальные поставки

Любви и преданности японцев внедорожникам Ульяновского автозавода может позавидовать каждый: жители этой страны скупают их моментально. Импортёр Le Parnass рассказал о партии ввезённых "Буханок" и "Хантера".

На острова доставили три "Буханки", две из которых с экспедиционным багажником на крыше, и "Хантер" в исполнении "Экспедиция" с ярко-оранжевым окрасом кузова, защитой днища, электрической лебёдкой, силовыми бамперами.

Цена на фургон в Японии начинается от 3.9 млн йен (около 2.5 млн рублей), стоимость "Хантера" - 3.72 млн йен (2.4 млн рублей). В сообщении импортёра отмечается, что этот прайс меньше, чем ранее, так как закупочная цена оказалась ниже из-за ослабевшего рубля. В России авто стоят в два раза меньше.

В компании извинились за то, что некоторым клиентам пришлось ждать дольше оговоренных сроков. Заминка с доставкой произошла по причине логистических трудностей, вызванных ковидными ограничениями: машины пришлось везти на автовозе до Владивостока, а не по Транссибирской магистрали, как планировалось изначально.

Однако поставленные УАЗы не главная новость. В компании Le Parnass рассказали, что им удалось после четырёх лет переговоров достичь соглашения с Ульяновским автозаводом на поставку внедорожников, то есть стать официальным дилером УАЗ в Японии.