Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
10.12.2021 13:00
Рубрика: Легковые авто

Японцам привезли УАЗы за 3,5 млн рублей. Налажены официальные поставки

Текст: Константин Руссов
Фото: www.blog.le-parnass.com Фото: www.blog.le-parnass.com
Фото: www.blog.le-parnass.com

Любви и преданности японцев внедорожникам Ульяновского автозавода может позавидовать каждый: жители этой страны скупают их моментально. Импортёр Le Parnass рассказал о партии ввезённых "Буханок" и "Хантера".

Фото: Пресс-служба Bremach USA
"Они на этом ездят"? Американцы оценили УАЗ "Патриот" за 26 тысяч долларов

На острова доставили три "Буханки", две из которых с экспедиционным багажником на крыше, и "Хантер" в исполнении "Экспедиция" с ярко-оранжевым окрасом кузова, защитой днища, электрической лебёдкой, силовыми бамперами.

Цена на фургон в Японии начинается от 3.9 млн йен (около 2.5 млн рублей), стоимость "Хантера" - 3.72 млн йен (2.4 млн рублей). В сообщении импортёра отмечается, что этот прайс меньше, чем ранее, так как закупочная цена оказалась ниже из-за ослабевшего рубля. В России авто стоят в два раза меньше.

В компании извинились за то, что некоторым клиентам пришлось ждать дольше оговоренных сроков. Заминка с доставкой произошла по причине логистических трудностей, вызванных ковидными ограничениями: машины пришлось везти на автовозе до Владивостока, а не по Транссибирской магистрали, как планировалось изначально.

Однако поставленные УАЗы не главная новость. В компании Le Parnass рассказали, что им удалось после четырёх лет переговоров достичь соглашения с Ульяновским автозаводом на поставку внедорожников, то есть стать официальным дилером УАЗ в Японии.

#УАЗ