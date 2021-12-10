Как в мире отреагировали на решение суда по делу Ассанжа

Невеста Ассанжа: экстрадировать, чтобы убить?

Напомним, что Апелляционный суд Лондона постановил, что заверений властей США достаточно, чтобы "гарантировать гуманное обращение с Ассанжем", и поручил судье нижестоящего суда направить запрос об экстрадиции для рассмотрения британскому министру внутренних дел, который курирует правоохранительные органы в Соединенном Королевстве. Притти Патель примет окончательное решение о выдаче Ассанжа, уточняет Associated Press. Отец Джулиана Ассанжа Ричард заявил, что в случае необходимости члены семьи доведут дело до Верховного суда.

Решение суда, вынесенное в пятницу, будет обжаловано, сообщила Стелла Морис, невеста Ассанжа, мать его малолетних детей, назвав вердикт "серьезной ошибкой". Стелла Моррис, адвокат, которая помогала жениху бороться с его экстрадицией, сказала: "Разве может быть справедливо, как вообще это возможно, экстрадировать Джулиана и отдать той самой стране, которая замышляла его убийство?". После вынесения вердикта десятки сторонников Ассанжа присоединились к Стелле Моррис на акции протеста у здания Высокого суда в Лондоне, отмечает Daily Mail. Многие скандировали "Позор, позор" и заявили, что продолжат борьбу за освобождение Ассанжа.

"Я хочу подчеркнуть, - сказал невеста Ассанжа на импровизированном митинге. - С учетом того, что Высокий суд принял все медицинские доказательства и выводы мирового судьи о том, что, если Джулиана экстрадируют и поместят в экстремальные условия изоляции, это заставит его покончить с собой, такая экстрадиция является репрессивной". Моррис, окруженная сторонниками Ассанжа вне стен суда, добавила: "Фактически, каждый раз, когда мы проводим слушания, мы больше узнаем о жестоком, преступном характере этого дела. Это дело касается основ свободы прессы и демократии. "Мы будем сражаться. У каждого поколения есть грандиозная борьба, и это наша борьба, потому что Джулиан представляет основы того, что значит жить в свободном обществе, что значит иметь свободу прессы, что значит для журналистов выполнять свою работу".

Юрист южноафриканского происхождения Стелла Моррис влюбилась в скандального основателя WikiLeaks пять лет назад, когда навещала его, чтобы работать над законным ходатайством о прекращении экстрадиции. Пара обручена с 2017 года. У Стеллы Моррис и Джулиана Ассанжа есть дети: трехлетний Габриэль и двухлетний Макс, появившиеся на свет в то время, когда он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Моррис и Ассанж сохраняли свои отношения и рождение детей в тайне от внешнего мира до сентября прошлого года.

Подарок для Белого дома и спецслужб?

В прошлом году большое жюри присяжных США предъявило Ассанжу 18 обвинений, 17 из которых подпадают под действие Закона о шпионаже. Адвокаты Ассанжа утверждают, что в случае признания его виновным их подзащитному грозит до 175 лет заключения, добавив при этом, что в "самой ужасной американской тюрьме сверхмощного режима".

В январе окружной судья Ванесса Барайцер заявила, что Ассанжа не следует отправлять в США, сославшись на реальный и "прямой" риск самоубийства. Однако правительство США обжаловало это решение, настаивая на том, что оно дало дипломатические заверения, что Ассанж не столкнется с этими строжайшими мерами ни до суда, ни после вынесения приговора. Также в Вашингтоне пообещали, что срок заключения Ассанжа составит от четырех до шести лет. Сам Ассанж, который не был в суде во время слушания, отрицает какие-либо нарушения, отмечает NBC News. Он утверждает, что действовал как журналист, когда опубликовал просочившиеся правительственные документы США по Ираку и Афганистану. В настоящее время он содержится в тюрьме строго режима Белмарш в Лондоне.

Похоже, отмечают наблюдатели, что вердикт, вынесенный консервативными судьями Бернеттом и Холройдом удовлетворил только Белый дом, ЦРУ и представителей американских спецслужб, вот более десяти лет, "жаждущих отмщения". 50-летний австралиец обвиняется в Соединенных Штатах в нарушении закона о шпионаже и участии в сговоре с целью взлома правительственных компьютеров, после того как портал WikiLeaks опубликовал тысячи секретных файлов и дипломатических телеграмм в 2010 году. Для американского разведсообщества и военных подобная утечка стала увесистой оплеухой, без сомнения, самой масштабной, "позорной" и унизительной в истории. Теперь после "обратки", которую любезно преподнесли атлантическому союзнику судьи-лорды в Лондоне, у них открыты все возможности для того, чтобы по полной наказать Ассанжа.

МИД РФ: "позорный" вердикт, "политическое дело"

Вердикт британского суда об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа является "позорным", а его дело - "политическим", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Запад таким образом "отметил Международный день прав человека" и завершение "саммита демократий".

В США некоторые силы пытались перевести это громкое дело в политическую плоскость: в 2016 году WikiLeaks обвинили в распространении электронных писем демократов с целью нанести ущерб президентской кампании Хиллари Клинтон. Однако обвинения, которые ему были предъявлены в конечном счете, не имеют никакого отношения к выборам 2016 года.

"Если США добьются успеха, это будет иметь тревожные последствия для свободы прессы. Это дело касается не только Ассанжа, но и права всех журналистов выполнять свою работу и права общественности на получение информации", - заявила лондонский представитель организации "Репортеры без границ" Ребекка Винсент.

Друзья журналиста наблюдали за вынесением вердиктом и молча покинули зал заседаний суда. В заявлении после оглашения постановления Высокого суда главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон заявила: "Жизнь Джулиана снова находится под серьезной угрозой, как и право журналистов публиковать материалы, которые правительства и корпорации считают неудобными. Речь идет о праве свободной прессы публиковаться без угроз со стороны запугивающей их сверхдержавы".

WikiLeaks, созданный в 2006 году Ассанжем вместе с группой активистов-единомышленников и ИТ-экспертов, спустя пять лет опубликовал около полумиллиона секретных файлов с подробным описанием аспектов военных кампаний США в Афганистане и Ираке и секретных телеграмм об условиях содержания в тюрьме Гуантанамо. Они включали печально известное видео "Побочное убийство", в котором в июле 2007 года был показан расстрел экипажем американского вертолета Apache в Багдаде двенадцати гражданских лиц, включая журналистов Reuters Намира Нур-Элдина и Саида Чмага.