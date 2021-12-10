Лукашенко: Западные санкции направлены на смену государственного строя

Политика санкций коллективного Запада, констатировал в пятницу Александр Лукашенко, направлена не только на смену власти, но и всего государственного строя в Беларуси. Об этом президент заявил 10 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Обращаясь к участникам заседания, которое проходит в онлайн-формате, президент напомнил, что против РБ сформирован уже "пятый пакет санкций, говорят, что готовят и шестой, и седьмой, и неизвестно сколько будет". По его словам, "это экономическое давление для удушения Беларуси, для смены, как они прямо уже говорят, не только власти, но и государственного строя в Республике Беларусь". В этой связи Лукашенко поблагодарил российскую сторону и остальные страны ЕАЭС за посильную поддержку республики.

Анализируя ключевые вопросы повестки дня интеграционного объединения, он отметил, что, несмотря на сохраняющуюся сложную ситуацию на мировом рынке, в текущем году страны союза достигли достаточно хороших результатов во внешней и взаимной торговле. "Почти все страны нашего союза имеют двузначный рост экспорта на внешние рынки - это хороший сигнал. И дело не только в эффекте отложенного спроса или низкой базе прошлого года", - подчеркнул белорусский лидер.

Он с удовлетворением констатировал, что в плановом порядке идет и реализация стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. "Несмотря на некоторые сложности, продолжается поступательная работа по формированию общих рынков союза", - констатировал президент.

Как известно, для подписания на нынешнем заседании было вынесено соглашение о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок. Оно является одним из основных элементов формируемой единой системы таможенного транзита союза. "Цифровизация перевозок сегодня полностью соответствует духу времени", - убежден Лукашенко. А применение таких пломб, по его словам, "позволит повысить уровень доверия в торговле между странами, оптимизировать контрольные мероприятия на внутренних границах, увеличить транзитную привлекательность союза".

В соответствии с утверждаемыми Основными направлениями международной деятельности ЕАЭС на 2022 год оратор предложил сосредоточиться и решении практических задач развития экспорта товаров и услуг. Он полагает, в частности, необходимым акцентировать особое внимание на взаимодействие с Китаем в рамках сопряжения планов развития ЕАЭС, инициативы "Один пояс, один путь" и соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве 2018 года.

Глава РБ предложил также продолжить диалог с Египтом и Ираном для завершения переговоров по соглашениям о свободной торговле, а также активизировать его с Израилем, выразив уверенность в том, что неотъемлемым элементом международной деятельности как в 2022 году, так и в долгосрочной перспективе должна стать эффективная защита экономических интересов ЕАЭС.