МИД РФ: Действия корабля Украины у Керченского пролива являются провокацией

Действия корабля ВМС Украины в районе Керченского пролива являются провокацией. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По-моему, это очевидно, это - провокация", - заявила Захарова во время выступления в программе "Время покажет" в эфире Первого канала.

Дипломат добавила, что провокационные действия корабля являются одними из многих других, происходящих у границ России.

Накануне российские власти сообщили, что украинский корабль двигался в сторону Керченского пролива. Позже он взял обратный курс.