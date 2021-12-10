Песков: Провокации в Керченском проливе могут привести к серьезным последствиям

Действия корабля ВМС Украины "Донбасс" - провокация, которая может привести к серьезным последствиям. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Произошедшее лишний раз показывает потенциальный вред и потенциальную опасность, которые могут проистекать от таких провокационных действий", - подчеркнул Песков. "Любая подобная провокация может привести к очень и очень серьезным последствиям. Это то, о чем неоднократно говорил президент Путин", - напомнил он.

Корабль "Донбасс" ВМС Украины двигался в сторону Керченского пролива, а требования изменить курс не выполнял, затем он развернулся. Все эти действия совпали с разговором президентов США и Украины.